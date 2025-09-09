분식집 사장이 女초등생 불법 촬영…휴대전화에 사진 수백장

초등학교 앞에서 분식집을 운영하며 여자 초등학생들의 신체를 몰래 촬영하던 30대 분식집 사장이 경찰에 붙잡혔다.
8일 서울 마포경찰서는 마포구의 한 초등학교 앞에서 분식집을 운영해 온 30대 남성 A 씨를 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 입건해 조사 중이라고 밝혔다.
A 씨는 최근 수개월간 여성 초등학생 10여 명의 신체를 휴대전화로 불법 촬영한 혐의를 받는다. 경찰은 지난달 31일 지구대를 찾은 학부모로부터 피해 사실을 전해 듣고 A 씨를 임의동행 해 조사한 뒤 혐의점을 확인하고 당일 입건했다.
경찰 조사 결과 A 씨의 휴대전화에서 불법 촬영한 여학생들의 신체 사진 수백 장이 발견됐다. A 씨는 경찰 조사에서 자신의 범행을 시인한 것으로 전해졌다. 전과는 없는 것으로 파악됐다.
경찰은 곧장 분식집 영업 중단과 주거지 이전 등의 조치를 하고 정확한 사건 경위와 추가 피해자 여부 등을 파악하고 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
