강릉 급수난 마지막 카드…‘도암댐’ 24년만에 봉인 푸나

3000만t 물 보유한 평창 도암댐
수질 문제로 2001년 가동 중단
강원 대책회의서 재가동 공식 거론
강원 강릉시의 용수 확보 대책으로 3000만t의 물을 보유한 평창 도암댐 활용 방안이 다시 수면 위로 떠올랐다. 7일 강원도가 강릉 제2청사에서 연 긴급대책회의에서 도암댐 비상 공급 방안이 공식적으로 거론되면서다. 도수관로를 이용할 경우 하루 1만t의 수원 확보가 가능하다는 계산이다.
강릉의 주 수원인 오봉저수지는 ‘바닥 위기’에 몰리고 있다. 강원도와 한국농어촌공사에 따르면 비가 오지 않을 경우 저수율은 4주 안에 5%대까지 떨어질 것으로 전망된다. 8일 기준 저수율은 전날보다 0.3%포인트 낮아진 12.4%였다. 강릉시는 오봉저수지에 임시 부유식 펌프를 띄워 하루 2만2000t의 물을 추가 공급하고 있지만 근본적 해결책은 되지 못한다는 평가다.
이 같은 상황에서 그동안 ‘봉인’돼 있던 도암댐의 활용이 다시 논의되고 있다. 도암댐 활용론은 이번 가뭄 사태 이후 여러 차례 제기됐지만, 수질 문제와 인접 지역 주민 반발로 본격 논의가 진행되지 못했다. 그러나 단수가 현실화될 수 있다는 위기감이 커지자 “수질 적합성만 확인된다면 도암댐 물을 공급해야 한다”는 의견이 확산되고 있다.
강원도에 따르면 그동안 방류에 반대해온 영월군과 정선군도 이번에는 ‘비상 방류’에 한해 이견이 없다는 입장을 밝히면서 걸림돌이 사실상 해소됐다. 강릉시 역시 8일 입장문을 내고 “정확한 수질 검사 결과 상수원으로 적합하다고 판정되면 공급에 나설 수 있다”고 밝혔다. 강원도는 환경부와 강원도보건환경연구원의 수질 검사 결과를 토대로 타당성을 판단할 계획이다. 도암댐 물이 상수원으로 쓰일 경우, 2001년 가동 중단 이후 24년 만에 사실상 ‘빗장’이 풀리는 셈이다.
도암댐은 1990년 남한강 최상류 송천에 건설된 발전용 댐으로, 대관령 일대 물을 가둔 뒤 15.6㎞ 관로를 통해 강릉수력발전소로 보내 전력을 생산하고 남대천으로 방류하는 유역변경식 발전 시설이다. 그러나 석회암 지형 특성과 고지대 목장의 가축 분뇨, 농약, 토사 등이 꾸준히 유입되면서 수질 오염 논란이 불거졌고, 결국 2001년 가동이 중단됐다. 환경부는 2006년 가축분뇨법 제정과 오염원 관리 강화로 수질이 개선됐다고 밝혔으나, 강릉·영월·정선 주민들은 여전히 수온 변화와 수질 악화가 생태계와 관광 자원을 해칠 수 있다며 반대해 왔다.
강릉 외 지역도 가뭄에 직면했다. 삼척·정선·태백의 주요 생활 수원인 광동댐 역시 저수율이 급격히 낮아지며 ‘가뭄주의보’ 단계에 진입한 것으로 알려졌다. 강릉 사태가 주변 지역으로 확산할 가능성도 배제하기 어렵다는 전망이다.
용수 확보를 위한 민관군의 안간힘도 이어지고 있다. 8일에는 소방차 101대, 군용차량 400대, 해군·해경 함정 3대, 육군 헬기 5대, 강원도 시·군 지원 차량 18대, 민간 차량 27대 등 총 560여 대의 장비가 투입돼 홍제정수장과 오봉저수지에 물을 공급했다. 소방청이 전날 2차 국가소방동원령을 발령함에 따라 소방차 20대가 추가로 투입된 것이다.
강원도는 운반급수와 남대천 용수 개발, 보조 수원 활용 등을 통해 하루 3만t 안팎의 수원을 확보한다는 계획이다. 그러나 갈수록 낮아지는 저수율을 감안하면, 도암댐을 비롯한 인근 댐 활용 여부가 강릉을 포함한 영동권 전역의 물난국을 타개할 최대 변수로 떠올랐다.
