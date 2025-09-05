본문으로 바로가기
자전거 타이어 펑크 꼼꼼하게 봐드립니다
동아일보
입력
2025-09-05 03:00
2025년 9월 5일 03시 00분
신원건 기자
4일 서울 송파구 잠실자전거수리센터에서 직원들이 자전거를 수리하고 있다. 송파구가 운영하는 이 센터는 지하철 2호선 잠실역 인근에 있다. 타이어 펑크, 베어링 교체 등 80여 종의 자전거 수리 서비스를 시민들에게 제공한다.
#잠실자전거수리센터
#타이어펑크
#시민서비스
#자전거관리
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
