논술우수자 전형 ‘인문-통합-자연’으로 재편

  • 동아일보
[2026 대입 수시 필승전략]

박종효 입학처장
건국대학교(총장 원종필)는 2026학년도 수시모집에서 1965명을 선발한다.

올해 수시모집에서는 학사구조 개편에 따른 모집단위 및 정원 변경, 전형명 변경, 특정 전형에서의 지원 자격 일부 변경, 출제 유형 및 전형 방법 변경 등 주요한 변경 사항들이 있어 지원자는 모집 요강을 꼼꼼히 확인해야 한다.

건국대는 올해부터 기존 ‘학생부종합(사회통합)’ 전형명을 ‘학생부종합(기회균형)’으로 변경했다. 또 논술(KU논술우수자) 전형에서 기존 ‘인문Ⅰ·인문Ⅱ·통합·자연’으로 나뉘었던 출제 유형을 ‘인문·통합·자연’으로 간소화했다. 통합 출제 유형은 사회과학대학, 경영대학, 부동산과학원, KU자유전공학부에서 진행된다. 학사구조 개편에 따른 건축대학, 공과대학, 사회과학대학에서의 변경 사항도 많아 유의해야 한다. 이번 수시모집에서는 KU자유전공학부를 학생부종합(KU자기추천)에서 183명, 논술(KU논술우수자) 65명을 선발한다. 단과대 자유전공학부는 학생부교과(KU지역균형)로 279명을 선발하며 논술(KU논술우수자)로 82명을 선발한다.

KU자유전공학부와 단과대 자유전공학부로 입학한 학생들은 2개 학기 수료 이후 학부(과)·전공을 선택할 수 있다. KU자유전공학부는 수의과대학, 예술디자인대학, 사범대학의 전체 모집단위 및 공과대학 내 산업경영융합학부를 제외한 전 학과 진입이 가능하며 학과 선택 이후에는 학생이 직접 설계한 ‘자기설계전공’ 교육과정을 이수할 수도 있다.

학생부종합(KU자기추천)은 1단계 학교생활기록부 서류 100%로 3배수를 선발하고 2단계에서 1단계 성적 70%에 면접 점수 30%를 합산해 총 870명을 선발하며 수능최저학력기준이 적용되지 않는다.

서류 및 면접에서는 일반 학과(부) 모집단위의 경우 학업역량 30%, 진로역량 40%, 공동체역량 30%를 평가한다. KU자유전공학부에서는 자기주도성, 창의적 문제 해결력, 경험의 다양성을 중심으로 ‘성장역량’을 50%로 주요하게 평가하며 학업역량 20%와 공동체역량 30%를 각각 반영한다. 면접은 제출 서류에 기초해 10분간 개별 면접을 진행한다.

학생부종합(기회균형·특성화고교졸업자·특성화고졸재직자) 전형은 면접평가 없이 서류 70%와 학생부(교과정량) 30%로 선발하며, 학생부종합(특수교육대상자) 전형은 1단계 서류평가로 3배수를 선발해 2단계 면접평가에서 1단계 성적 70%에 면접 점수 30%를 합산해 합격자를 가른다.

학생부교과(KU지역균형) 전형은 477명을 모집한다. 학생부(교과정량) 70%와 학생부(교과정성) 30%를 일괄 합산해 반영하며 수능최저학력기준은 없다. 학생부(교과정성)에서는 학교생활기록부 내 ‘교과학습발달상황’만 대상으로 학업역량(학업성취도·학업태도)을 20%, 진로역량(전공(계열) 관련 교과 이수 노력, 전공(계열) 관련 교과 성취도)을 10% 평가한다.

328명을 선발하는 논술(KU논술우수자)은 논술 100%로 진행되며 수능최저학력기준이 적용된다. 인문·자연·KU자유전공학부 지원자는 국, 수, 영, 사·과탐(1과목) 중 2개 등급 합 5 이내여야 한다. 수의예과는 국, 수, 영, 사·과탐(1과목) 중 3개 등급 합 4 이내를 맞추면 된다. 한국사는 전 계열 5등급 이내여야 한다.

실기/실적(KU연기우수자) 전형에서는 매체연기학과 25명을 선발하고 실기/실적(KU체육특기자) 전형에서는 체육교육과에서 야구 8명, 테니스 2명, 육상 3명 등 총 13명을 선발한다.

안소희 기자 ash0303@donga.com
