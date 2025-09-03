‘한국판 콘에어’…필리핀 도피범 49명 전세기로 송환

5조 온라인 도박단서 200억 횡령 기업인까지…역대 최대
피의자 1명당 경찰 2명이 양옆에서 ‘샌드위치 호송’
3일 오전 필리핀 마닐라 니노이아키노 국제공항 출국장. ‘immigration deportee(이민 추방자)’라고 적힌 주황색 반소매 티셔츠를 입은 한국인 49명이 보안 검색대를 통과했다. 이들은 오른쪽 가슴에 1~49번까지 번호와 영문 이름이 적힌 명찰을 붙이고 있었고, 이동할 때마다 한명당 2명의 경찰이 양옆에서 함께 움직였다.
경찰청은 이날 전세기를 투입해 필리핀으로 도피했거나 필리핀에서 검거된 범죄 피의자 49명을 국내로 강제 송환했다고 밝혔다. 이번 송환은 2017년 47명의 피의자를 필리핀에서 송환한 이후로 역대 최대 규모다. 송환된 이들 중에는 기업을 운영하며 200억 원가량의 자금을 횡령하고 16년간 필리핀에서 도피한 60대와 2018년부터 약 5조3000억 원 규모의 온라인 불법 도박 사이트를 운영한 범죄단체 조직원 10명 등이 포함됐다. 국제경찰기구(인터폴) 적색수배가 발부된 이들만 45명이었다.
이들은 출국 심사를 마치고 보잉 737 한국 국적기에 차례로 올라탔다. 우리 정부가 1억 원 정도를 내고 빌린 전세기다. 기내에서 대기하던 한국 경찰은 피의자 49명이 탑승하자마자 피의자의 권리를 고지하고 체포영장을 집행했다. 이후 피의자 1명을 사이에 두고 호송관 2명이 나란히 앉는 ‘샌드위치’ 형태로 자리에 앉았다. 만에 하나 있을지 모르는 사태에 대비한 좌석 배치였다.
전세기에는 피의자 1명당 지정된 2명의 호송관에 더해 별도의 지원 경력 20명, 필리핀 이민청 직원 12명 등 130명이 투입됐다. 이들은 테이저건과 포승줄 등 경찰 장구도 갖췄다. 이외에 전부 남성으로 구성된 승무원과 경찰병원 소속 의료진들도 탑승했다. 전세기는 오전 11시 40분경(현지 시간) 니노이 아키노 국제공항을 출발했다. 기내에서는 안전상의 이유로 포크나 나이프를 사용하지 않는 샌드위치가 기내식으로 제공됐다.
이들은 오후 4시 40분경 인천국제공항에 도착할 예정이다. 검역 또한 수갑이 채워진 채로 이뤄진다. 입국절차는 생략하지 않지만 안전 등을 위해 전용 입국심사대와 전용 수화물수취대 등 전용 통로를 사용한다. 입국절차를 마친 이들은 오후 5시 반 정도부터 인천국제공항 F게이트를 통해 나와 곧바로 호송차량으로 탑승해 각자의 사건 관할 경찰서로 이송될 예정이다.
권구용 기자 9dragon@donga.com 인천=최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
