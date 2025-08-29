대선주조, 부산축제조직위에 5억 원 후원

대선주조는 최근 부산축제조직위원회에 총 5억 원을 전달했다고 28일 밝혔다. 후원금은 부산불꽃축제와 부산국제록페스티벌, 부산항축제 등 부산시가 주최하고 축제조직위가 주관하는 축제 발전을 위해 쓰일 예정이다. 해당 후원은 올해 20년째다.
대선주조는 올해 상반기 지역 내 소주시장 점유율 1위를 대기업에 내주는 등 어려움을 겪고 있지만 사회 공헌에 소홀하지 않겠다는 각오다. 회사는 지역 축제 후원 외에도 2018년부터 ‘고교최동원상’을 통해 프로야구 롯데 자이언츠의 전설인 고 최동원 투수의 뒤를 이으려 노력하는 고교 선수들을 후원 중이다. 또 부산에서 12년 연속 중증장애인 합동 결혼식을 열어 지금까지 62쌍을 도왔다. 한국외식업중앙회 부산지회 소속 회원 자녀들에게도 9년째 장학금을 주고 있다.
최근 대선주조가 운영하는 대선공익재단은 부산·울산·경남지역 28개 대학교의 사회복지학 전공 대학생 84명에게 8400만 원의 장학금도 전달했다. 재단은 2007년부터 학업 성적이 우수하고 타의 모범이 되는 예비 사회복지사를 선발해 이들이 학업에 더욱 집중할 수 있도록 지원하고 있다. 지금까지 2156명의 학생이 총 14억4590만 원의 대선장학금을 받았다.
대선주조는 1930년 부산 범일동에서 설립된 지역 최장수 향토기업이다. 사명인 ‘대선(大鮮)’은 ‘대조선(大朝鮮)’의 줄임말로, 당시 일본인이 만든 주류 회사인 대일본(大日本) 양조에 맞서 조선인의 긍지를 높이기 위해 지어졌다.
