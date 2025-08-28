공장 굴뚝에 드론 충돌…파편 맞은 환경공단 직원 숨져

전북 전주시의 한 공장에서 40대 준정부기관 근로자가 작업 중 드론 파편에 맞아 숨지는 사고가 일어났다. 이재명 대통령이 ‘산업재해와의 전쟁’을 선포한 가운데 공공 부문에서도 산재가 잇따라 발생하고 있다.
28일 전북경찰청과 한국환경공단에 따르면 이날 오전 11시 2분경 전주시 덕진구 팔복동의 한 공장 굴뚝 난간에서 공단 직원 김모 씨(40)가 드론 파편에 맞아 쓰러졌다. 119구급대가 신고를 받고 출동했지만 김 씨는 의식과 호흡이 없는 상태였다. 구급대가 응급처치를 하며 김 씨를 병원으로 옮겼지만 그는 끝내 숨졌다.
김 씨를 가격한 파편은 드론이 굴뚝에 부딪히며 떨어져 나온 것이었다. 당시 공단은 약 10kg인 대기질 측정 장비를 드론으로 옮기는 시범사업을 진행하고 있었다. 지상에서 약 50m 높이인 굴뚝 난간으로 장비를 2차례 옮긴 뒤 3번째로 장비를 실어나르던 중에 사고가 난 것. 드론은 날개 길이는 약 80cm, 자체 무게는 60kg이었다.
드론은 용역회사 직원이 조종했고, 숨진 김 씨는 사고 당시 안전모 등을 착용하고 있었던 것으로 파악됐다고 공단 측은 밝혔다. 경찰은 드론 조종자와 공단의 과실 여부를 조사하는 한편, 김 씨의 정확한 사망 원인 파악을 위해 부검을 진행할 예정이다. 고용노동부 전주지청도 사고 조사에 착수했다. 29일에는 국토교통부 항공철도사고조사위원회의 위탁을 받은 한국교통안전공단이 현장 조사를 통해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
한국환경공단이 올 초 기획재정부에 제출한 안전경영책임보고서에 따르면 이 기관에선 2020년부터 지난해까지 5년 사이 산재 사망자가 3명 발생했다. 지난해엔 안전예산을 1253억 원 책정했는데, 이는 2023년(1511억 원)보다 20.6% 삭감된 규모였다.
앞서 이달 19일 경북 청도에서 무궁화호 여객열차가 작업자들을 덮쳐 2명이 숨지고 5명이 다쳤으며, 21일에는 전남 화순군 도곡면 지방도로 확장·포장 패널식 옹벽 공사 현장에서 70대 근로자가 숨지는 등 공공 부문에서의 산재가 이어지고 있다.
