동아일보

변색된 도마위에 파리가…배달맛집 주방 위생상태 ‘경악’ [e글e글]

  • 동아닷컴
코멘트

글자크기 설정

유명 배달 맛집의 비위생적인 주방 상태가 공개되면서 누리꾼들의 공분이 이어졌다. 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ 캡처
유명 배달 맛집의 비위생적인 주방 상태가 공개되면서 누리꾼들의 공분이 이어졌다. 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ 캡처
평점이 높은 유명 배달 맛집의 충격적인 주방 위생 상태가 공개되면서 온라인 여론이 들끓고 있다.

27일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘유명 배달 맛집 주방의 충격적 위생 상태’라는 제목의 글이 올라왔다.

■ 기름때·파리·곰팡이…충격적인 주방 사진

제보자 A씨는 “해당 음식점은 배달앱에서 평점이 높은 맛집으로 알려져 있었다”면서 주방 사진을 공개했다. 사진 속 주방은 가스레인지 주변이 누렇게 기름때로 덮여 있었고, 조리대 타일에는 오래된 얼룩이 그대로 남아 있었다.

도마는 심하게 변색돼 있었으며, 그 위에는 파리 한 마리가 앉아 있었다. 싱크대에는 곰팡이와 쓰레기가 어지럽게 널려 있었고, 식자재 관리 역시 엉망이었다. 냉장 보관이 필요한 달걀은 상온에 방치돼 있었고, 조리하다 만 음식은 프라이팬에 그대로 남겨져 있었다.

■ 누리꾼 “배달음식 시킬 엄두 안 난다” 분노
배달맛집 주방 위생상태. 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ 캡처
배달맛집 주방 위생상태. 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ 캡처
■ 누리꾼 “사진보고 배달음식 시킬 엄두 안나”

사진을 사진을 본 누리꾼들은 강한 불쾌감을 드러냈다. “마감 때 10분만 정리하면 깨끗할 텐데 너무 무책임하다”, “내가 아는 유명 배달 맛집도 주방은 더 심각했다”, “당분간 배달음식 시킬 엄두가 안 난다”는 반응이 이어졌다.

한 누리꾼은 “별점 높은 냉면·돈가스 배달집에 직접 가본 적이 있는데, 하수구 썩는 냄새와 끔찍한 조리 환경을 보고 충격받았다. 그곳은 여전히 별점이 높고 인기도 많다”며 경험담을 전했다. 이어 “모든 배달 전문점이 그런 건 아니겠지만 그 이후로는 오프라인 매장을 직접 운영하는 곳에서만 배달을 시킨다”고 덧붙였다.

#배달맛집#위생상태#파리#도마#기름때
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0