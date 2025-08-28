변색된 도마위에 파리가…배달맛집 주방 위생상태 ‘경악’ [e글e글]

평점이 높은 유명 배달 맛집의 충격적인 주방 위생 상태가 공개되면서 온라인 여론이 들끓고 있다.
27일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘유명 배달 맛집 주방의 충격적 위생 상태’라는 제목의 글이 올라왔다.
■ 기름때·파리·곰팡이…충격적인 주방 사진
제보자 A씨는 “해당 음식점은 배달앱에서 평점이 높은 맛집으로 알려져 있었다”면서 주방 사진을 공개했다. 사진 속 주방은 가스레인지 주변이 누렇게 기름때로 덮여 있었고, 조리대 타일에는 오래된 얼룩이 그대로 남아 있었다.
도마는 심하게 변색돼 있었으며, 그 위에는 파리 한 마리가 앉아 있었다. 싱크대에는 곰팡이와 쓰레기가 어지럽게 널려 있었고, 식자재 관리 역시 엉망이었다. 냉장 보관이 필요한 달걀은 상온에 방치돼 있었고, 조리하다 만 음식은 프라이팬에 그대로 남겨져 있었다.
■ 누리꾼 “배달음식 시킬 엄두 안 난다” 분노
사진을 사진을 본 누리꾼들은 강한 불쾌감을 드러냈다. “마감 때 10분만 정리하면 깨끗할 텐데 너무 무책임하다”, “내가 아는 유명 배달 맛집도 주방은 더 심각했다”, “당분간 배달음식 시킬 엄두가 안 난다”는 반응이 이어졌다.
한 누리꾼은 “별점 높은 냉면·돈가스 배달집에 직접 가본 적이 있는데, 하수구 썩는 냄새와 끔찍한 조리 환경을 보고 충격받았다. 그곳은 여전히 별점이 높고 인기도 많다”며 경험담을 전했다. 이어 “모든 배달 전문점이 그런 건 아니겠지만 그 이후로는 오프라인 매장을 직접 운영하는 곳에서만 배달을 시킨다”고 덧붙였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
