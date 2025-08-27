첨단산업·지역 맞춤형 교육으로 인재양성 선도하는 인하공전

인하공업전문대학(총장 김성찬, 이하 인하공전)이 국가 경쟁력 강화와 지역 산업 활성화를 이끌 ‘인재양성 선도 전문대학’으로 주목받고 있다.
인하공전은 교육부 주관 ‘첨단산업 인재 양성부트캠프’ 사업에 선정돼 2024년부터 2028년까지 5년간총 75억 원을 지원받아 반도체 산업 현장 맞춤형 인재를 양성한다. 이 사업은 반도체기계정비학과 등 7개 학과가 중심이 돼 참여 기업과 협력한다.
또 ‘2025AID 30+ 집중캠프’ 사업을 통해 관광 산업 재직자 대상 AI(인공지능)·디지털 역량 강화 교육을 본격화했다. 생성형 AI, 디자인 생성 도구를 활용한 마케팅·브랜딩 실무 교육을 통해 ‘관광 로컬 크리에이터’ 양성을 계획하고 있다. 증강현실(AR) 기반 학습 앱 ‘인하몬GO’ 출시를 시작으로 향후 전공 수업 연계, 산업체 과제, 지역 상권 미션 등으로 콘텐츠를 확대해 스마트 캠퍼스 구축에도 속도를 낼 계획이다.
또한 고용노동부 주관 ‘대학일자리플러스센터’, ‘졸업생 특화 프로그램’, ‘고교생 맞춤형 고용서비스’ 사업에도 선정돼 전 생애 주기에 걸친 원스톱 진로·취업 서비스를 제공할 수 있게 됐다.
이런 인하공전은 2026학년도 입학정원 2543명 중 수시 1차에서 1776명(70%), 수시 2차에서 644명(25%)을 선발한다. 학생부 내신은 고교 1학년부터 3학년 1학기까지 총 5개 학기 중 가장 우수한 1개 학기의 등급을 100% 반영한다. 항공운항과, 항공경영학과, 호텔경영학과는 면접을 통해 선발한다.
전체 수석 입학자에게는 재학 기간 수업료 전액, 전체 차석 입학자에게는 1년간 수업료 전액을 장학금으로 지급한다. 재학 기간 중 취득한 자격증에 대해서도 장학금을 지급한다. 또 학사 학위 이상 소지자가 전문대졸 이상 전형으로 입학하면 ‘유턴 장학금’을 준다.
