뷰티&헬스케어 120개社… 인천서 한자리에 모인다

28~30일 연수구 송도컨벤시아서
인천시는 28∼30일 연수구 송도컨벤시아에서 ‘2025년 뷰티&헬스케어쇼’를 개최한다고 25일 밝혔다.
브랜드 팝업-수출상담회 등 진행
이번 전시회에는 화장품, 스킨케어, 헤어, 헬스케어, 웰니스 서비스 등 다양한 분야의 제품을 생산하는 120여 개 기업이 참여한다. 전시는 수출지원존, 브랜드 팝업존, 해외브랜드존 등으로 나눠 진행되며, 최신 트렌드와 제품, 기술을 한자리에서 선보인다.
특히 높은 경쟁률을 뚫고 참가한 인천지역 우수 기업들은 소비자가 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 운영한다. 관람객을 위해 브랜드 팝업존에서는 피부 건강 회복에 도움이 되는 스킨 디톡스 체험이 마련되며, 타로 향기 테스트, 퍼스널 컬러 진단 등 맞춤형 체험도 제공된다.
지난해 2800만 달러의 실적을 기록한 수출상담회도 올해 다시 열린다. KOTRA 국내외 지사에서 추천한 구매자들을 초청해 수출 성과를 이어갈 계획이며, 현대홈쇼핑·알리바바닷컴 등 국내외 유통망 입점 방안을 검토하는 상담도 진행된다.
관람 희망자는 27일까지 사전 등록하면 각종 이벤트에 무료로 참여할 수 있고, 경품 응모권과 1만 원 상당의 입장권도 받을 수 있다.
황금천 기자 kchwang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0