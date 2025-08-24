[단독]직원 구하려던 공장장도 숨져…순천 레미콘사고 3명 모두 사망

질식 사고를 당한 부하직원을 구조하려고 들어간 60대 전남 순천시의 레미콘 공장장이 24일 숨졌다. 이로써 21일 해당 공장에서 질식 사고를 당한 3명이 전원 목숨을 잃었다.
24일 전남경찰청 등에 따르면 이날 새벽 질식 사고를 당한 순천의 한 레미콘 공장 공장장 김모 씨(60)가 숨졌다.
질식사고는 21일 오후 1시경 순천일반산업단지 레미콘 공장에서 지상 간이 화학탱크를 청소하는 과정에서 일어났다. 차장 정모 씨(53)는 방진(먼지) 마스크를 쓴 채 화학탱크에 발등 높이까지 남아있던 감수제(혼화제)를 빼내기 위해 이동식 펌프를 설치했다. 정 씨는 철제사다리를 타고 올라와 상반신이 탱크 밖까지 나왔지만 순간 의식을 잃고 탱크 내부로 떨어졌다. 해당 레미콘 공장은 평소 화학탱크 청소작업을 할 때 방진 마스크만 착용했다.
이 모습을 목격한 부장 우모 씨(57)는 방진 마스크조차 착용하지 않은 채 정 씨를 구조하기 위해 탱크로 들어갔다고 곧바로 의식을 잃었다. 주변에 있던 동료들이 119에 도움을 요청하고 발만 동동 구르는 상황에서 사고 사실을 전해 듣고 김 씨가 달려왔다. 김 씨도 방진 마스크조차 착용하지 않은 채 탱크로 들어갔다가 순식간에 의식을 잃었다. 이들 3명이 안타깝게 생명을 잃는 사고가 10분 이내에 일어났다.
경찰은 김 씨 등 3명이 황화수소에 중독돼 숨진 것으로 보고 있다. 경찰은 탱크 내부에서 유해가스인 이산화탄소와 황화수소 농도가 기준치를 크게 초과한 것을 확인했다.
20일엔 나주시의 한 사료 제조공장 내 사료원료 처리기 이동통로에서 비슷한 사고가 일어났다. 이물질 제거 작업을 하던 근로자 이모 씨(39)가 쓰러지자 그를 구하기 위해 이동통로에 들어간 베트남 출신 근로자 A 씨(43)도 의식을 잃었다. A 씨는 의식을 회복했지만 이 씨는 중태다.
앞서 6월 27일에는 여수시 만흥동 한 식품 가공업체에서 지하정화조를 청소하던 직원 이모 씨(48)와 대표 정모 씨(65)가 가스중독 사고로 숨졌다. 이 사고도 이 씨가 황화수소에 쓰러지자 정 씨가 안전장구 없이 구조하려고 들어갔다고 피해가 커졌다. 당시 지하정화조 황화수소는 800ppm을 넘어섰다.
이들 3건의 질식사고는 송기 마스크 등 안전장구가 없었고 동료를 구조하려 안전장구 착용 없이 밀폐공간에 들어갔다가 피해가 확산한 공통점이 있다. 이덕환 서강대 화학과 명예교수는 “맨홀 등 밀폐공간에서 작업을 하는 근로자들이 악취에 둔감해질 수 있지만 특히 달걀 썩은 냄새가 나면 치명적인 황화수소일 가능성이 커 일단 대피해야 한다. 안전장구 없이 구조를 위해 들어가는 것은 절대 안 된다”고 말했다.
