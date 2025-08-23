본문으로 바로가기
“한국서 학위 받았어요”
2025-08-23 01:40
전영한 기자
22일 서울 동대문구 한국외국어대에서 열린 후기 학위 수여식에서 외국인 학생들이 활짝 웃으며 기념사진을 찍고 있다. 후기 졸업식은 가을이 시작될 무렵에 열린다고 해서 ‘코스모스 졸업식’으로도 불리지만, 이날 졸업식은 서울 낮 최고기온이 33도까지 오르는 폭염 속에 치러졌다.
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
