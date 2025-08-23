동아일보

“한국서 학위 받았어요”

22일 서울 동대문구 한국외국어대에서 열린 후기 학위 수여식에서 외국인 학생들이 활짝 웃으며 기념사진을 찍고 있다. 후기 졸업식은 가을이 시작될 무렵에 열린다고 해서 ‘코스모스 졸업식’으로도 불리지만, 이날 졸업식은 서울 낮 최고기온이 33도까지 오르는 폭염 속에 치러졌다.

#한국외국어대#외국인 학생#코스모스 졸업식
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
