[단독]김건희 “내가 죽어야 남편 살길 열릴까… 한동훈, 어쩌면 그럴 수 있냐”

[3대 특검 수사]
‘尹 멘토’ 신평 변호사 접견서 말해
“끝까지 버티라고 남편에 전해달라… 이봉관, 정부와 협력 우릴 죽이려해”
31일까지 구속 연장… 오늘 재소환

디올백 영상 속 ‘바쉐론’ 추정 손목시계 2022년 9월 13일 최재영 씨가 서울 서초동 코바나컨텐츠 사무실에서 김건희 여사에게 디올백을 건네며 촬영한 영상 속 김 여사가 착용한 손목시계가 바쉐론 콘스탄틴 제품과 유사하다는 의혹이 제기됐다. 사업가 서모 씨는 같은 해 9월 7일 전달했다고 주장했지만, 김 여사는 특검에 “모른다”는 취지로 밝힌 바 있다. 서울의소리 유튜브 캡처
“제가 죽어 버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요.”

구속 수감 중인 김건희 여사가 19일 윤석열 전 대통령의 멘토로 불렸던 신평 변호사를 접견한 자리에서 이같이 말했다고 한다. 김 여사는 “남편을 만나면 꼭 끝까지 버텨 달라고 전해 달라”고 당부했다고 한다.

신 변호사는 20일 동아일보와의 통화에서 전날 김 여사가 구속된 서울 구로구 남부구치소를 방문해 김 여사를 접견하고 왔다며 이 같은 대화 내용을 밝혔다. 김 여사는 김건희 특검(특별검사 민중기)에 자수서와 반클리프아펠 목걸이 진품을 제출한 서희건설 이봉관 회장에 대해선 “(이재명) 정부와 협력해 우리를 죽이려 한다”며 억울함을 드러냈다고 한다.

김 여사는 윤 전 대통령의 정치적 재기를 바라는 듯한 말도 남겼다. 신 변호사에 따르면 김 여사는 “이재명 대통령의 장점이 뭐라고 보느냐”고 물었고, 신 변호사가 “사람을 키울 줄 안다”고 답하자 “그 말을 (윤석열 전) 대통령에게 전해 달라”며 몇 차례나 당부했다고 한다. 신 변호사는 “남편의 정치적 재기를 바라는 마음 아니겠느냐”며 “자신이 죽어 버리면 남편이 살지 않겠느냐는 것도 같은 것”이라고 했다.

김 여사는 국민의힘 한동훈 전 대표에 대해선 “한동훈이 어쩌면 그럴 수 있느냐”며 “한동훈이 그렇게 배신하지 않았더라면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것”이라고 한탄했다고 한다. 신 변호사는 “따지고 보면 한 전 대표가 (2023년 12월) 국민의힘 비상대책위원장을 맡으면서부터 불거진 갈등이 이 모든 사태의 시작이라는 취지의 대화에서 나온 언급이었다”고 설명했다. 신 변호사는 윤 전 대통령도 곧 접견할 계획인 것으로 전해졌다.

특검은 20일 “김건희 씨에 대한 구속 기간이 법원에 의해 31일까지 연장 결정됐다”고 밝혔다. 김 여사의 1차 구속 기간은 구속영장이 발부된 12일부터 21일까지였다. 형사소송법상 검사는 피의자를 체포 기간을 포함해 열흘간 구속할 수 있고, 한 차례 10일을 연장할 수 있다. 특검은 김 여사에 대한 조사가 충분치 않아 구속 기간 연장이 불가피하다고 판단한 것으로 알려졌다. 특검은 20일 김 여사를 구속 후 세 번째로 불러 조사할 예정이었으나, 김 여사 측이 “건강이 좋지 않아 출석이 어렵다”는 자필 의견서를 내면서 21일 오후로 연기됐다.

특검은 21일 조사에서 건진법사, 통일교 청탁 의혹을 조사한다는 방침이다. 앞선 두 차례 조사에선 명태균 공천 개입 의혹과 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련 조사가 진행됐다. 특검은 연장된 구속 기간에 추가 조사를 진행한 뒤 김 여사를 기소할 계획이다.

이윤태 기자
