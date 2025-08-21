[단독]김건희 “내가 죽어야 남편 살길 열릴까… 한동훈, 어쩌면 그럴 수 있냐”

[3대 특검 수사]
‘尹 멘토’ 신평 변호사 접견서 말해
“끝까지 버티라고 남편에 전해달라… 이봉관, 정부와 협력 우릴 죽이려해”
31일까지 구속 연장… 오늘 재소환
“제가 죽어 버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요.”
구속 수감 중인 김건희 여사가 19일 윤석열 전 대통령의 멘토로 불렸던 신평 변호사를 접견한 자리에서 이같이 말했다고 한다. 김 여사는 “남편을 만나면 꼭 끝까지 버텨 달라고 전해 달라”고 당부했다고 한다.
신 변호사는 20일 동아일보와의 통화에서 전날 김 여사가 구속된 서울 구로구 남부구치소를 방문해 김 여사를 접견하고 왔다며 이 같은 대화 내용을 밝혔다. 김 여사는 김건희 특검(특별검사 민중기)에 자수서와 반클리프아펠 목걸이 진품을 제출한 서희건설 이봉관 회장에 대해선 “(이재명) 정부와 협력해 우리를 죽이려 한다”며 억울함을 드러냈다고 한다.
김 여사는 윤 전 대통령의 정치적 재기를 바라는 듯한 말도 남겼다. 신 변호사에 따르면 김 여사는 “이재명 대통령의 장점이 뭐라고 보느냐”고 물었고, 신 변호사가 “사람을 키울 줄 안다”고 답하자 “그 말을 (윤석열 전) 대통령에게 전해 달라”며 몇 차례나 당부했다고 한다. 신 변호사는 “남편의 정치적 재기를 바라는 마음 아니겠느냐”며 “자신이 죽어 버리면 남편이 살지 않겠느냐는 것도 같은 것”이라고 했다.
김 여사는 국민의힘 한동훈 전 대표에 대해선 “한동훈이 어쩌면 그럴 수 있느냐”며 “한동훈이 그렇게 배신하지 않았더라면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것”이라고 한탄했다고 한다. 신 변호사는 “따지고 보면 한 전 대표가 (2023년 12월) 국민의힘 비상대책위원장을 맡으면서부터 불거진 갈등이 이 모든 사태의 시작이라는 취지의 대화에서 나온 언급이었다”고 설명했다. 신 변호사는 윤 전 대통령도 곧 접견할 계획인 것으로 전해졌다.
특검은 20일 “김건희 씨에 대한 구속 기간이 법원에 의해 31일까지 연장 결정됐다”고 밝혔다. 김 여사의 1차 구속 기간은 구속영장이 발부된 12일부터 21일까지였다. 형사소송법상 검사는 피의자를 체포 기간을 포함해 열흘간 구속할 수 있고, 한 차례 10일을 연장할 수 있다. 특검은 김 여사에 대한 조사가 충분치 않아 구속 기간 연장이 불가피하다고 판단한 것으로 알려졌다. 특검은 20일 김 여사를 구속 후 세 번째로 불러 조사할 예정이었으나, 김 여사 측이 “건강이 좋지 않아 출석이 어렵다”는 자필 의견서를 내면서 21일 오후로 연기됐다.
특검은 21일 조사에서 건진법사, 통일교 청탁 의혹을 조사한다는 방침이다. 앞선 두 차례 조사에선 명태균 공천 개입 의혹과 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련 조사가 진행됐다. 특검은 연장된 구속 기간에 추가 조사를 진행한 뒤 김 여사를 기소할 계획이다.
