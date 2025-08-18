인천시정 소식지 국제표준화기구 인증받아

18일 시에 따르면 시정을 홍보하는 잡지인 ‘굿모닝인천’과 영문판 ‘인천나우’, 중문판 ‘인천지창’ 등 시정 소식지가 최근 ISO로부터 품질경영(ISO 9001)과 고객만족경영(ISO 10002) 국제 인증을 동시에 취득했다. ISO 9001은 품질경영시스템 국제표준이며 ISO 10002는 고객의 요구와 기대에 체계적으로 대응하는 고객만족경영 국제표준이다. 앞서 시는 지난달 정부 산하 인증기관인 중소벤처기업인증원과 협력해 이들 시정 소식지에 대한 품질경영과 고객만족경영 인증 절차를 마쳤다.
올해 창간 30주년을 맞은 ‘굿모닝인천’은 매달 발간되는 잡지로 인천의 역사와 문화, 정체성, 시민들의 진솔한 삶을 담아내고 있다. ‘인천나우’는 2010년부터 격월로 발간되는 영문 소식지이며 ‘인천지창’은 2015년 전국 최초로 발행된 중문 소식지다.
시 관계자는 “급변하는 미디어 환경에 대응하고 콘텐츠 신뢰도 향상과 도시 브랜드 강화 등을 위해 인증을 추진했다”며 “객관적 국제 기준을 적용해 고객 만족도와 신뢰도를 높여 시정 소식지의 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
