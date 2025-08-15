동아일보

인천세관에 압수된 모의 총포-도검류

  동아일보
관세청은 14일 국민의 안전·생명·재산을 크게 위협하는 경제국경 5대 민생범죄를 뿌리 뽑기 위해 집중단속 방안을 발표했다. 이날 인천 연수구 인천세관 통합검사센터 내 압수창고에서 관세청 직원들이 모의 총포와 도검류 등을 살펴보고 있다.

#인천세관#모의총포#도검류#관세청#민생범죄#집중단속
인천=전영한 기자 scoopjyh@donga.com
