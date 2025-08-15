본문으로 바로가기
사회
인천세관에 압수된 모의 총포-도검류
동아일보
입력
2025-08-15 03:00
2025년 8월 15일 03시 00분
전영한 기자
관세청은 14일 국민의 안전·생명·재산을 크게 위협하는 경제국경 5대 민생범죄를 뿌리 뽑기 위해 집중단속 방안을 발표했다. 이날 인천 연수구 인천세관 통합검사센터 내 압수창고에서 관세청 직원들이 모의 총포와 도검류 등을 살펴보고 있다.
#인천세관
#모의총포
#도검류
#관세청
#민생범죄
#집중단속
인천=전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
