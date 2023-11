“한국 여자 다 XX할 거야”…백화점 성탄절 전광판에 성범죄 예고글 올라와

온라인 커뮤니티 캡처

크리스마스를 앞두고 롯데백화점이 진행한 전광판 이벤트에서 성범죄를 예고하는 메시지가 올라와 논란이 일고 있다.16일 롯데백화점에 따르면 14일 오후 10시경 서울 중구 롯데백화점 본점 외벽에 크리스마스 장식과 함께 설치된 전광판에 성범죄를 직접 언급하며 “나 한국 여자 다 XX할 거야”라는 문구가 올라왔다. 이를 영어로 번역한 메시지(I‘m going to XXXX every women in Korea)도 함께 올라왔다.해당 이벤트는 전광판 앞 QR코드를 찍어 지나가는 시민 누구나 올릴 수 있다. 한 화면에 6개의 메시지가 노출되는 방식이다. 이어서 다른 새로운 메시지가 올라오면 앞서 노출된 메시지는 화면에서 밀려나 사라지도록 운영된다. 당시 거리에서 근무하던 안전 용역 사원이 이 메시지를 발견하고 다른 메시지를 보내 밀어냈다. 하지만 그사이 다른 시민들이 해당 문구를 먼저 확인해 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 올렸고, 백화점 고객의 소리에도 신고가 접수됐다.백화점 측은 이번 이벤트를 진행하기 전 비속어 등 60만 개 금칙어를 설정했지만 특정 단어가 걸러지지 않은 것으로 보고 원인을 분석하고 있는 것으로 전해졌다. 백화점 관계자는 “개인정보 보관이 되지 않아 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 작성자를 파악 중”이라며 “해당 글 게시자를 경찰에 고소했다”고 밝혔다.추가 금칙어를 넣어 전광판 시스템을 업데이트 했지만 이벤트 재개 여부는 검토 중이다. 현재는 애니메이션 광고로 대체됐다.이채완 기자 chaewani@donga.com