정부 “시진핑 방북, 한반도 평화·안정에 기여하길 희망”

시진핑 중국 국가주석이 북한을 7년 만에 국빈방문을 공식화한 가운데, 외교부는 관련 동향을 주시하고 있다고 전했다.
외교부는 5일 “정부는 북·중간 교류가 한반도 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이루어지기를 희망하며, 중국이 한반도 문제 관련 건설적 역할을 해나가길 기대한다”고 전했다.
이어 “우리는 한반도 문제와 관련하여 중국 측과 외교채널을 통해 긴밀히 소통 중”이라고 덧붙였다.
통일부도 시 주석의 방북을 주목한다고 밝혔다. 통일부는 “한반도 평화공존정책은 대화를 지지하고 대결을 지양한다”며 “이번 시 주석의 방북이 한반도 평화공존과 나아가 동북아 평화공존을 진전시키는데 기여하기를 희망한다”고 전했다.
‘한반도 평화공존정책’은 이재명 정부의 대북·안보 정책의 핵심 구상으로 ‘당위적 통일론’에서 벗어나 남북을 ‘사실상의 두 국가’로 인정하는 접근 방식이다.
이날 관영 신화통신은 시 주석이 이달 8일 북한을 국빈 방문한다고 보도했다. 시 주석의 방북은 2019년 6월 이후 7년 만이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0