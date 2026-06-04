1표 차로 당락…논산 충남도의원 ‘극적 승부’

4일 논산시선거관리위원회에 따르면 충남 논산시 제1선거구 충남도의원 선거 개표 결과 더불어민주당 기호엽 후보와 국민의힘 윤기형 후보는 이날 오전 4시경 각각 1만1592표를 얻어 동수를 기록했다.
당선인을 가릴 수 없게 되자 선관위는 무효표 분류가 적정했는지와 혼표 여부 등을 확인하기 위해 수작업 재검표에 들어갔다. 그 결과 오전 7시경 기 후보는 1만1594표(50.00%), 윤 후보는 1만1593표(49.99%)로 최종 집계돼 기 후보가 1표 차로 승리했다. 재검표 과정에는 두 후보 모두 참관했으며 윤 후보는 별도의 이의를 제기하지 않은 것으로 전해졌다.
선관위에 따르면 당초 무효표로 분류됐던 투표지 가운데 기 후보 표 2표와 윤 후보 표 1표가 각각 유효표로 인정됐다. 무효표에서 유효표로 정정된 3표는 모두 부분기표였다.
부분기표는 투표용지 기표란에 도장이 완전히 찍히지 않고 일부만 찍힌 상태를 말한다. 선관위는 기표가 일부만 찍혔더라도 특정 후보 또는 정당의 기표란 안에 있어 투표 의사가 명확히 확인되는 경우 유효표로 인정하고 있다.
기 당선인은 “소중한 한 표의 의미를 다시 한번 느꼈다”며 “지지해준 분들, 제가 만난 한 분 한 분 덕분에 당선된 만큼 더욱 겸손하게 일하겠다”고 말했다. 이어 “상대 후보에게도 위로의 말씀을 드린다. 기쁜 마음보다는 무거운 책임감을 느낀다”고 덧붙였다.
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