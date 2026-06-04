잠실7동 투표함 밤샘 대치…선관위 “이송 강행 안해”

투표용지 부족에 일부 시민 “부정선거” 주장…경찰 투입
제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소를 둘러싼 밤샘 대치가 4일 오전까지 이어지고 있다.
선관위 “개표 중단 불가, 재선거 사유 아냐”…국힘 요구 일축
투표 종료 이후 보수 성향 유튜버와 시민들이 투표함 반출에 반대하며 현장에 집결한 가운데 경찰이 대규모 경력을 투입해 충돌 방지에 나섰다.
경찰에 따르면 현장 경력이 가장 많이 배치됐던 시점인 이날 오전 3시 기준 잠실7동 제2투표소 일대에는 관할 경찰서 인력과 기동대를 포함해 약 470명의 경찰력이 투입됐다.
잠실7동 제2투표소는 서울 지역에서 발생한 투표용지 부족 사례 14곳 가운데 한 곳이다. 해당 투표소에서는 투표용지가 부족해 대기표를 받은 유권자들의 투표가 당초 마감 시각인 오후 6시를 넘겨 오후 10시까지 진행됐다.
이후 일부 시민과 유튜버, 취재진 등이 투표소 주변에 모여들면서 혼란이 이어졌다. 참가자들은 “부정선거”, “개표 중단” 등의 구호를 외치며 투표함 반출 중단을 요구했고, 일부는 아파트 단지 내 경비초소와 계단, 화단 등에 머무르며 밤을 새웠다.
국민의힘은 투표용지 부족 사태와 관련해 개표 중단과 진상 조사, 재선거 실시 등을 요구했으나, 중앙선거관리위원회는 이날 새벽 입장문을 내고 이번 사안이 공직선거법상 선거 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다고 밝혔다.
중앙선관위는 “선거일 일부 투표소의 투표용지 부족으로 발생한 이번 사안은 공직선거법에 따른 선거의 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다”며 “현재 진행되는 개표를 중단하는 것은 불가하다”고 밝혔다.
이어 “현재 진행되는 개표를 중단하는 것은 불가하며, 해당 투표소에서 투표한 유권자의 의사를 확인할 수 있도록 투표함은 개표소로 이송되어야 할 것”이라면서 “개표가 종료되면 즉시 이번 사안에 대한 진상 규명 및 재발방지 대책을 마련하기 위해 가능한 최선의 노력을 다 하기로 결정했다”고 덧붙였다.
다만 문제가 된 잠실7동 제2투표소 투표함에 대해서는 “해당 투표소의 투표함은 다른 투표함의 개표가 완료될 때까지 이송을 강행하지 않을 것”이라고 말했다.
서울시선관위도 오전 4시 27분경 입장문을 통해 “중앙선거관리위원회와 뜻을 같이한다”며 “잠실7동 제2투표소 투표함 이송을 강행하지는 않기로 했다”고 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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