[출구조사]김용남 30.3 유의동 30.6 조국 31.1…평택을 재보선 경합

3일 치러진 경기 평택을 국회의원 재선거에서 김용남 더불어민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보가 불과 1%포인트 내에서 접전을 벌인다는 출구조사 결과가 나왔다.
이날 오후 6시 투표 종료 뒤 발표된 지상파 방송3사(KBS, MBC, SBS) 출구조사 결과에 따르면 평택을 국회의원 재선거에서 김용남 후보는 30.3%, 유 후보는 30.6%, 조 후보는 31.1%를 득표할 것으로 예상됐다.
평택을은 앞서 이병진 민주당 전 의원이 공직선거법 위반 혐의로 당선 무효가 확정되면서 재선거가 치러진 지역이다. 이 전 의원이 법을 위반한 상태에서 당시 총선이 치러졌기 때문에 재선거 지역이 됐다.
재선거는 당선무효 등의 사유가 발생해 공석이 됐을 때 선거를 다시 치르는 것이다. 보궐선거는 선출된 의원이 임기 도중 사퇴, 사망, 실형 선고 등의 사유로 공석이 될 때 치른다.
이번에 평택을은 민주당과 혁신당의 단일화 여부로 관심을 모았다. 정계 복귀를 선언한 조 대표가 고심 끝에 이 지역에 출사표를 던졌고, 민주당도 일각의 ‘무공천’ 요구를 일축하고 김 후보를 공천했다. 이후 양당의 단일화 논의에 관심이 쏠렸으나 결국 무산됐다.
범보수 진영에서는 유 후보와 황교안 자유와혁신 후보의 단일화를 촉구하는 목소리도 나왔으나 이 역시 무산됐다.
김재연 진보당 후보도 이 지역에 출마하면서 선거는 ‘5파전’ 양상이 됐다.
선거 기간 내내 이 지역은 여야 대결보다는 김용남 후보와 조 후보의 ‘범여 대결’이 더 눈길을 끌었다. 단일화 무산 이후 두 후보는 거칠게 경쟁하며 완주를 다짐했다. 앞서 지난달 29, 30일 실시된 사전투표에서 평택을의 사전투표율은 18.39%로 14곳 전체 재보궐 지역 사전투표율의 평균(24.12%)보다 다소 낮았다. 본투표가 실시된 3일에도 경기 지역 평균 투표율보다는 다소 낮은 투표율이 이어졌다.
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