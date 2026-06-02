“막판 총력전” 여야 승부처는 서울-부산-전북-충남

지방선거-재보선 내일 본투표
서울-부산 결과가 전체 승패 좌우
정청래 전북-장동혁 충청에 ‘명운’
이재명 정부 첫 전국 단위 선거이자 지방권력의 향배를 좌우할 6·3 지방선거 본투표가 3일 치러진다. 여야는 서울과 부산 결과가 전체 승패를 좌우한다고 보고 막판 총력전에 나섰다. 더불어민주당은 제명된 김관영 후보에 흔들리는 전북, 국민의힘은 시도지사 4곳을 가진 충청권 선거에도 각각 사활을 걸고 있다.
민주당 정청래 대표는 선거운동 마지막 날인 2일 서울 청계광장에서 마지막 유세를 벌일 예정이다. 민주당은 수도 서울 탈환을 통해 2024년 국회의원 총선거, 지난해 대선에 이어 지방권력 교체를 완성하겠다는 목표다. 민주당 정원오 서울시장 후보는 1일 “6월 3일, 서울 디스카운트의 시간을 끝내 달라”, 국민의힘 오세훈 후보는 “4년만 더 하면 서울을 글로벌 톱3 도시로 만들 자신 있다”고 호소했다.
부산에서는 민주당 전재수 후보와 국민의힘 박형준 후보가 투표 전날까지 부산 16개 구군 전체를 도는 도보 유세를 이어가고 있다. 영남을 향한 민주당의 ‘동진’을 부산에서 저지하려는 국민의힘에선 박근혜 전 대통령(지난달 27일)과 이명박 전 대통령(지난달 31일)이 연달아 부산을 찾아 박 후보 손을 잡았다.
국민의힘 장동혁 대표는 2일 밤 충남 천안에서 마지막 공식 유세를 할 계획이다. 국민의힘 소속 시도지사 11명 중 4명이 속한 충청권 수성에 실패하면 국민의힘의 외연이 크게 쪼그라들면서 더 큰 위기로 이어질 수 있다는 우려에서다. 민주당은 ‘정청래 지도부’의 성적표를 가를 변수로 주목받는 전북도지사 선거에 총력전을 펴고 있다.
정 대표는 1일 충남 천안 유세에서 “(이번 선거는) 대한민국을 좀먹는 구태·적폐 내란 세력과 단절하고 대도약으로 나아가는 장대한 서막”이라고 평가했다. 반면 장 대표는 이날 제주 동문재래시장에서 “이재명(대통령)과 민주당의 오만함을 심판하고 국민 삶을 지켜내는 선거”라고 주장했다.
댓글 0