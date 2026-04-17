외교부 “알제리·리비아 원유·나프타 대체 수급선 확보 협력”

외교부는 박종한 경제외교조정관이 지난 13~16일 알제리 및 리비아에서 양국의 최고위급 에너지 당국자를 만나 원유·납사(나프타)의 긴급 공급 가능성을 확인하고 에너지 분야 중장기적 협력 방안을 논의했다고 17일 밝혔다.
중동발 에너지 위기 대응을 위해 파견된 박 조정관은 알제리의 탄화수소부장관, 국영석유회사 소나트락사(社) 사장, 외교차관, 리비아의 대통령위원회 부위원장, 석유가스부장관, 리비아 국영석유회사 수석이사 등과 면담했다.
이를 통해 알제리·리비아 측과 원유 및 나프타의 안정적 공급 및 교역 확대, 에너지 인프라 복구·개발 관련 기술 협력 및 투자 지원, 에너지 분야 인력 양성 및 역량 강화, 재생에너지를 포함한 미래 에너지 분야 협력 등을 추진키로 합의했다.
박 조정관은 리비아 국영석유회사(NOC) 측에 리비아산 원유 중 중질유를 생산하는 만큼 NOC가 원유 트레이더들에게 할당하고 있는 물량의 일부를 우리 기업의 수요가 있을시 한국에도 배정해 줄 것을 적극 요청했다.
NOC측은 유종과 인도시기 등 기술적으로 적합하고 구매자의 신뢰성 등 조건이 맞다면 한국에 적극 배정할 수 있다는 입장을 표명했다. 리비아는 약 484억 배럴을 생산하는 세계 10위 산유국으로 아프리카 내 최대 석유 매장량을 보유하고 있다.
박 조정관은 알제리 국영기업 소나트락의 에쓰오일을 포함한 한국 에너지 기업 간 장기 공급계약 등 기존 협력 관계가 양국 에너지 협력의 탄탄한 기반이라고 평가하고, 원유 및 나프타 공급의 추가 확대를 장려하는 한편, 양국 모두에 이익이 되는 방향으로 에너지 교역의 범위를 넓혀 나갈 수 있는 방안을 모색하기로 했다. 소나트락은 아프리카 최대 규모이자 세계 10대 생산 종합 에너지기업으로 러우 전쟁 이후 유럽 에너지 주요 공급처로 급부상했다.
박 조정관은 알제리·리비아 측과의 협의에서 한국이 원유 전량을 수입하는 구조이나 고도화된 정제설비를 기반으로 아태지역 내 석유제품을 재수출하는 정제·트레이딩 허브로 기능하고 있다는 점을 강조했다.
또한 한국의 원유 도입의 안정성 확보는 단순한 국내 수급 차원을 넘어 역내 석유제품 공급망의 연속성 및 복원력 유지와 직결되며 나아가 지역 에너지 안보에 핵심적인 정책 변수로 작용한다고 전했다.
아울러 향후 걸프지역에서의 지정학적 위기 상황의 장기화 가능성을 염두에 두고 알제리 및 리비아측의 중장기적인 에너지 분야를 포함한 다양한 협력을 추진해 나가자고 제안했다.
박 조정관은 알제리·리비아 현지 진출 한국 기업인들과 간담회를 갖고 애로사항을 청취했다.
외교부는 이번 협의를 바탕으로 알제리·리비아와의 에너지 협력을 더욱 심화시켜 나가는 한편, 중동 의존도 완화와 에너지 공급망 다변화를 위한 경제외교를 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.
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