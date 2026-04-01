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정치
여야, 내일 정치개혁 법안 처리 합의
동아일보
입력
2026-04-16 04:30
2026년 4월 16일 04시 30분
이훈구 기자
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우원식 국회의장이 15일 서울 여의도 국회 집무실에서 열린 여야 원내대표단 회동에서 기념촬영을 마치고 자리를 권하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표, 한병도 원내대표, 우 의장, 국민의힘 송언석 원내대표, 유상범 원내운영수석부대표. 이날 여야는 6·3 지방선거 지방의원 선거구 획정 시한인 17일 본회의를 열고 정치 개혁 관련 법안을 처리하기로 합의했다.
#우원식
#국회의장
#여야
#원내대표단
#더불어민주당
#국민의힘
이훈구 기자 ufo@donga.com
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