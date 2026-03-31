與, 새 법사위원장 서영교 내정…행안위 권칠승·복지위 소병훈

더불어민주당은 31일 법제사법위원회·행정안전위원회·보건복지위원회 상임위원장에 서영교·권칠승·소병훈 의원을 각각 내정했다.
해당 자리는 민주당 추미애 의원의 경기지사 출마, 신정훈 의원의 전남·광주특별시장 출마, 박주민 의원의 서울시장 출마로 공석이 됐다.
기후에너지환경노동위원회 상임위원회 자리는 안호영 위원장이 전북지사에 출마하지 않기로 하면서 안 위원장으로 유지하기로 했다.
김현정 민주당 원내대변인은 이날 국회 소통관에서 이와 같은 상임위원장 인선 안을 발표하면서 “추경과 민생입법 등 처리할 법안이 대단히 많아서 상반기 국회가 두 달 남았음에도 불구하고 상임위원장을 선출하는 것”이라고 말했다.
이어 “하반기 상임위원장은 5월에 새로 선출될 원내대표가 인선하도록 돼 있어서 이번에 선임된 위원장들은 두 달만 임기를 한다”고 부연했다.
김 대변인은 “기존의 경우에는 장관을 역임하거나 다른 상임위의 위원장을 했을 경우 상임위원장 인선에서 제외하는 게 관례였는데, 이번엔 임기가 두 달 밖에 남지 않았고 추경과 민생법안을 조속히 처리해야 해서 관례를 따르지 않고 현재 활동하고 있는 상임위 안에서 인선했다”고 설명했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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