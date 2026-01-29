장동혁 “與, 대미투자특별법 다른 법처럼 밀어붙였다면 입법 벌써 이뤄졌을 것”

장동혁 국민의힘 대표가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 2026.1.29 뉴스1
국민의힘 장동혁 대표가 ‘관세 재부과 방침을 밝힌 미국의 불만은 100% 우리 국회의 입법 지연에 있다’는 김용범 대통령정책실장의 발언에 대해 “남 탓을 하고 있다”라며 “절대 다수 의석을 가진 더불어민주당이 다른 법을 밀어붙이듯이 밀어붙였다면 입법은 벌써 이루어졌을 것”이라고 말했다.

장 대표는 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “(김 실장이) 100% 입법의 불비라고 주장하고 있다”며 이렇게 말했다. 장 대표는 “관세 협상에 대해 전국민주노동조합총연맹이나 전국농민회총연맹 등 민주당을 지지하는 단체들이 적극 반대하고 있기 때문에 정부와 여당이 옴짝달싹 하지 못하고 입법을 미루어 놓고 이제 와서 남 탓을 하고 있는 것”이라고 했다.

장 대표는 “문제는 입법의 불비는 명분에 불과하다는 것”며 “관세 협상이 원점으로 돌아간 데는 복합적인 원인이 있다고 하는 것을 대통령과 여당은 직시해야 한다”고 했다. 이어 “지난주 김민석 국무총리가 미국을 방문했을 때 J D 밴스 미국 부통령은 김 총리 면전에서 목사 구속과 쿠팡 사태에 대한 우려를 표명했다”며 “최근에 이재명 대통령이 방중을 하면서 하나의 중국을 존중한다는 발언을 했다”고 했다.

장 대표는 “이재명식 말바꾸기가 외교에서는 절대 통할 수 없다”고 했다. 그는 “최근 이재명 정부가 쿠팡 사태나 유한킴벌리 사태를 다루는 태도, 플랫폼에 대한 규제를 어설프게 밀어붙이는 것이 우려스럽다고 경고한 바 있는데, 그 우려는 현실이 됐다”며 “매년 200억 달러씩 투자한다고 했더니 진짜 투자하는 줄 알더라라는 이재명식 말바꾸기로는 절대 외교를 할 수 없다”고 했다. 그러면서 “참모들 뒤에 숨지 말고 이제라도 이 대통령이 직접 나서서 이 문제를 해결하기를 바란다”고 덧붙였다.

장동혁 국민의힘 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 2026.01.29 뉴시스
송언석 원내대표는 권성동 의원이 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 1억 원의 불법 정치자금을 받은 혐의로 1심에서 징역 2년을 선고받은 데 대해 “권 의원은 1심 유죄를 선고받았는데, 똑같이 수사받았어야 할 민주당 전재수 의원은 민중기 특검에서 4개월씩이나 깔아뭉개다가 합수본에서도 제대로 된 수사 진척이 없어서 도리어 부산시장에 출마하겠다는 상황”이라며 “이것이 과연 정상적인 수사가 될 수 있겠나”라고 했다. 이어 “이 땅에 공정은 사라졌다”며 “그렇기 때문에 (통일교) 특검이 반드시 필요하다”고 했다.

송 원내대표는 한미 관세 협상과 관련해선 “미국이 13일 공식 서한을 통해 우려를 전달하는 등 사안의 엄중함이 우리 정부에 여러 차례 전달되었음에도 외교적으로 아무것도 못한 이 대통령, 밴스 부대통령을 직접 만나고도 아무런 성과 없이 뒷통수를 맞은 김 총리의 책임이 가장 크다”며 “일국 총리로서 현실 인식도, 책임 의식도 모두 결여되고 그저 껍데기 홍보에만 열을 올린 결과”라고 했다.

송 원내대표는 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안’ 처리에 앞서 무역 합의에 대한 국회 비준이 우선돼야 한다고 재차 주장했다. 송 원내대표는 “근본적으로 국민에게 막대한 재정 부담을 지우는 무역 합의, 또는 관세 협상 결과에 대해서는 당연히 국회의 비준을 받아야 한다”며 “그럼에도 불구하고 이 대통령은 국무회의에서 느닷없이 입법 속도가 늦다며 국회 탓을 했다”고 했다. 그러면서 “그야말로 누워서 침 뱉기”라고 했다.

우재준 청년최고위원은 “한동훈 전 대표 징계는 탄핵 찬성에 대한 보복”이라며 “우리 당이 계엄에 대해 사과하고 있는데 만약 탄핵을 찬성한 사람들을 쫒아 내면 국민 시야에선 우리 당이 어떻게 보이겠나”라고 했다.

