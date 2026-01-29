장동혁 “與, 대미투자특별법 다른 법처럼 밀어붙였다면 입법 벌써 이뤄졌을 것”

장동혁 국민의힘 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 2026.01.29 뉴시스

송언석 원내대표는 권성동 의원이 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 1억 원의 불법 정치자금을 받은 혐의로 1심에서 징역 2년을 선고받은 데 대해 “권 의원은 1심 유죄를 선고받았는데, 똑같이 수사받았어야 할 민주당 전재수 의원은 민중기 특검에서 4개월씩이나 깔아뭉개다가 합수본에서도 제대로 된 수사 진척이 없어서 도리어 부산시장에 출마하겠다는 상황”이라며 “이것이 과연 정상적인 수사가 될 수 있겠나”라고 했다. 이어 “이 땅에 공정은 사라졌다”며 “그렇기 때문에 (통일교) 특검이 반드시 필요하다”고 했다.