강훈식 “특별감찰관 꼭 임명하겠다…국회가 빨리 추천해달라”

강훈식 대통령 비서실장은 특별감찰관 임명 문제와 관련해 7일 “꼭 하겠다는 입장을 거듭 확인 드린다”고 밝혔다.
강 비서실장은 이날 용산 대통령실에서 가진 ‘이재명 정부 6개월 성과 보고 기자간담회’에서 ‘특별감찰관 임명에 대한 대통령실 의지가 부족하다는 지적이 있다’는 질문에 “이 자리를 빌려서 다시 한번 국회가 빨리 (특별감찰관을) 추천해 보내주시길 바란다”며 이같이 말했다.
강 실장은 “절차를 알겠지만 국회에서 추천해서 보내줘야 한다”며 “국회가 빨리 추천해주면 저희가 그분을 모시고 보다 투명한, 그러면서도 올바르게 대통령실을 이끌어나가는 데 도움을 받고 지적받도록 하겠다”고 약속했다.
특별감찰관은 대통령의 부인과 친인척, 대통령실 수석비서관 이상 공무원의 비위 행위를 감시하는 자리다. 문재인 정부 때부터 9년 내내 공석이다.
이재명 대통령은 취임 30일 기자회견에서 특별감찰관 임명을 하겠다고 밝혔지만, 여당에서는 미온적인 태도를 보여왔다. 그러나 최근 김남국 전 대통령실 디지털소통비서관의 ‘인사 청탁 문자’ 논란이 불거지면서 야권의 특별감찰관 임명 요구가 거세졌다.
앞서 문진석 원내운영수석부대표가 김 전 비서관에 문자 메시지로 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장에 중앙대 동문을 추천하자 김 전 비서관이 “훈식이형(강 비서실장)이랑 현지 누나(김현지 대통령제1부속실장)한테 추천할게요”라고 답하면서 논란이 불거졌다. 김 부속실장은 대통령실 인사위원회에 소속돼있지 않은 만큼, 김 부속실장이 여전히 인사에 막강한 권한을 행사하고 있다는 의혹으로 대두된 것이다.
국민의힘 한동훈 전 대표는 “(윤석열 정부와) 똑같이 되기 싫으면 즉시 특별감찰관을 임명하라”며 “‘V0’ 김현지를 버리라. 그러지 않으면 단언컨대 이 정권 끝까지 못 간다”고 했다. 국민의힘 주진우 의원도 “이 대통령이 국민 앞에 다짐한 대로 특별감찰관을 즉시 임명하라”고 밝혔다.
민주당은 야권의 특별감찰관 임명 요구에 거리를 두는 모양새다. 민주당 관계자는 6일 “사법개혁 등 연내 처리해야 할 입법이 많은 상황에서 특별감찰관 논의는 당장은 어려울 것”이라며 “야당이 원하는 대로 끌려갈 수만도 없기에 시간을 두고 적절한 시점에 논의를 이어갈 것”이라고 했다.
