韓-UAE, MOU 7건 체결…AI·원자력 기술 협력 포함

한국과 아랍에미리트(UAE)는 18일(현지 시간) 정상회담을 계기로 방위산업과 인공지능(AI) 분야 등에서 협력하기 위한 7건의 양해각서(MOU)를 체결했다.
이재명 대통령과 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령은 이날 UAE 대통령궁인 ‘카스르 알 와탄’에서 한-UAE MOU 교환식을 가졌다.
양국은 ‘원자력 신기술·AI 및 글로벌 시장 협력 파트너십 MOU’를 체결했으며, 한국전력공사 사장과 UAE 원자력공사(ENEC) 사장이 각각 문서에 서명했다.
또 ‘전략적 AI 협력 프레임워크’, ‘AI 분야 협력에 관한 MOU’ 체결도 이뤄졌다.
아울러 ‘바이오헬스 분야 포괄적 협력에 관한 MOU’와 ‘지식재산분야에서의 심화 협력에 관한 MOU’도 체결했다.
이 대통령이 이날 공개된 UAE 신문 ‘알 이티하드’와의 서면 인터뷰를 통해 위성 공동 개발 및 위성항법 지상국 구축 등 우주 분야 협력을 강조한 가운데, ‘우주협력에 관한 MOU’도 체결됐다.
양국이 지난해 체결한 포괄적경제동반자협정(CEPA)과 관련해 ‘CEPA 경제협력위원회 행정 및 운영 MOU’도 채택됐다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
