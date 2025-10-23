李대통령 “사정기관이 국가 질서 어지럽혀…엄정히 단죄”

이재명 대통령이 23일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.10.23 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 국정과제인 K-방산 4대 강국 달성과 관련해선 “대대적인 예산 투자와 과감한 제도 혁신 그리고 긴밀한 글로벌 연대를 바탕으로 세계 방산의 미래 지도를 우리 손으로 그려낼 수 있어야 한다”고 말했다.