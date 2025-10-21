“통일지향 정동영 두 국가론, ‘통일 말자’는 임종석 두 국가론과 달라”

뉴스1

임 전 실장은 ‘통일하지 말자’는 주장에 대해 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 “중요한 것은 온전하게 평화와 공존을 이루어내는 것”이라며 “통일 같은 단어를 서로 다른 뜻으로 쓰는, 입구에 들어가지 못하면서 자꾸 굉장히 소모적인 논쟁을 하고 있다고 저는 봤던 것”이라고 했다. 그러면서 “통일에 대한 가치와 지향만 헌법에 남기고 그것의 최종 모습은 미래 세대에게 맡기자, 지금 우리는 평화 공존을 위해서 평화적 두 국가론 체제를 좀 안착시켜보자는 취지”라고 덧붙였다.