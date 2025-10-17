명태균, 서울시 국감 증인 채택…오세훈과 불편한 대면

‘정치 브로커’ 명태균 씨가 서울시 국정감사 증인으로 채택돼 오는 23일 오세훈 서울시장과 대면할 것으로 보인다. 김병민 서울시 정무부시장은 “더불어민주당의 정치적 행동”이라며 “지양할 필요가 있다”고 했다.
국회 행정안전위원회는 이달 14일 전체회의에서 오 시장의 일명 ‘명태균 게이트’ 의혹과 관련해 명 씨 등을 국정감사 증인으로 채택했다. 서울시 국정감사는 오는 23일로 예정돼 있다. 명 씨는 언론 인터뷰를 통해 서울시 국감에 출석하겠다는 의사를 밝혔다.
오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 명 씨로부터 미공표 여론조사 13건을 제공받은 뒤 자신의 후원자인 사업가 김모 씨에게 비용을 대납하게 한 의혹을 받고 있다. 오 시장은 올 5월 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 검찰에 출석해 비공개 조사를 받았다. 당시 오 시장은 “명 씨가 의도적으로 접근해 두 차례 만난 이후 관계를 단절했다”는 기존 입장을 재차 강조한 것으로 전해졌다.
김 정무부시장은 16일 YTN라디오 ‘김준우의 뉴스정면승부’에 출연해 “(오 시장의) 사법적 리스크가 없음에도 불구하고, 없는 내용들을 억지로 만들어서 수사를 계속 밀어붙이고 있는 민주당”이라며 “서울시를 대상으로 어떻게 좋은 서울을 만들 건지에 대한 건전한 정책, 경쟁의 장은 온데간데없이 사라졌다”고 했다.
그러면서 김 정무부시장은 “정치적 상황으로 오 시장을 끌어들이려고 하는, 진흙탕 선거로 벌써부터 만드는 것은 아니냐에 대한 우려가 커진다”며 “이번 국정감사도 마찬가지로 명 씨를 국감 증인으로 채택한 문제, 앞으로 어떤 방식으로 진행될지에 대해서는 시민 여러분의 평가와 판단이 있을 것”이라고 했다.
