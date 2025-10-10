[단독]與 ‘유령 당원’ 솎아낸다… ‘당심 최대 50%’ 지방선거 경선 준비

예비주자들 당원 모집 경쟁 과열
이르면 내주 중복-허위등록 등 조사
“경선룰 당심 비중 높이기” 해석도
정청래 “억울한 컷오프 없애겠다”… 호남 기초단체장 후보 난립 조짐
추석 연휴를 마친 더불어민주당이 당원명부 전수조사를 통해 ‘유령 당원’을 정리하는 등 본격적인 내년 6·3지방선거 준비에 착수할 예정이다. 예비주자들의 당원 모집 경쟁이 과열되고 있는 상황에서 중복 및 허위 등록 등 당원명부에 대한 사전 점검에 나선다는 취지다.
당 안팎에선 ‘당원 주권’을 강조해 온 정청래 대표가 경선 룰에 반영되는 권리당원의 비중을 높이기 전 사전 정지작업에 나선 것 아니냐는 해석이 나온다. 당내에선 지난 대선 경선 룰이었던 권리당원 50%, 국민 여론조사 50% 방식으로 지방선거 후보를 선출하는 방안이 우선 거론되는 것으로 전해졌다.
● 與, 6·3지방선거 앞두고 전열 정비
9일 정치권에 따르면 민주당은 이르면 다음 주부터 주소지나 연락처가 중복되는 등 행정 오류가 있는 당원들에 대한 조사를 시작할 예정이다. 예비 후보자들이 당내 경선에 대비해 대대적으로 당원 모집에 나서자 당 차원에서 점검에 나선 것. 당은 각 시도당에 올해 8월 말까지 입당한 당원들 중 문제 소지가 있는 당원들을 파악하라는 지침을 내린 것으로 전해졌다.
이번 조사는 지난해 12·3 비상계엄 선포와 조기 대선 승리 이후 첫 전국단위 선거인 지방선거까지 기세를 몰아가기 위한 전열 정비 차원으로 풀이된다.
가장 최근에 진행된 중앙당 차원의 조사는 지난해 총선에 대비하기 위해 2023년 이뤄진 것으로 전해졌다. 민주당 당규에 따르면 중앙당은 당원 관리를 위해 매년 당원 전원을 대상으로 조사를 실시하도록 돼 있지만 비용 문제 등으로 통상 전국 단위 선거를 앞두고 진행돼 왔다.
당내에선 이달 국정감사까지 마무리되면 본격 선거 모드에 들어서는 만큼 향후 만들어질 경선 룰에도 촉각을 곤두세우고 있다. 일각에선 당원 주권주의를 강조해 온 정 대표 체제하에서 권리당원 표심 비중이 더 높아질 수 있다는 전망이 나온다. 8월 전당대회에서 대의원과 권리당원의 표는 약 17 대 1 비중으로 반영됐는데 정 대표는 취임 후 대의원과 권리당원이 1표씩 동등한 의결권을 행사할 수 있도록 할 계획이라고 밝혔다. ● ‘노 컷오프’ 기조에 후보 난립
지방선거 준비가 본격화되고 있는 가운데 일부 지역에선 지방선거에 출마할 민주당 후보들이 난립하고 있다. 2016년 20대 총선에서 컷오프를 당했던 정 대표가 당원들에게 “공천 과정에서 억울한 컷오프를 없애겠다”며 이른바 ‘노(NO) 컷오프’ 기조를 밝히면서다. 특히 ‘텃밭’ 호남이나 ‘3선 연임 제한’이 걸려 무주공산이 된 지역에는 후보가 10여 명씩 거론되며 더욱 치열한 모양새다.
전북 익산에선 ‘3연임’을 달성한 정헌율 익산시장이 전북도지사 출마를 준비하며 공석이 예상되자 심보균 전 행정안전부 차관을 포함한 8명이 후보로 거론된다. 무소속 심민 군수가 3선 연임 제한으로 출마하지 않는 전북 임실엔 15명의 후보가 출마할 것으로 점쳐진다. 신우철 군수가 3선 연임 제한이 걸린 전남 완도는 8명의 후보가 물밑에서 다투고 있다. 문인 광주 북구청장이 광주시장 출마 준비를 본격화하며 공석이 된 광주 북구엔 10여 명이 출마 예상 명단에 오르내리고 있다.
당 지도부는 후보자가 5인 이하일 경우 ‘원샷’ 경선을, 그 이상일 경우엔 여론조사와 당원투표를 진행해 일부 후보자를 추리는 방안 등을 논의 중인 것으로 알려졌다. 민주당 핵심 당직을 맡고 있는 한 의원은 “‘억울한 컷오프’는 없겠지만 당헌, 당규에 따라 여론조사 결과 1위 후보자와 2위 후보자 격차가 20% 이상이면 경선 없이 단수 공천도 진행할 계획”이라며 “당원 주권 실현 기조는 유지하되 혼란은 최소화할 것”이라고 밝혔다.
다만 당 일각에선 ‘노 컷오프’ 기조에서도 탈락한 후보들이 대거 조국혁신당과 무소속으로 출마할 경우 지선 패배의 원인이 될 수 있다는 우려도 나온다. 호남 지역 한 예비 후보자는 “공정한 경선을 보장한다지만, 오히려 억울한 사람들이 많이 생겨 탈당자가 늘어나면 민주당에 불리할 것”이라고 지적했다.
