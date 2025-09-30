정청래 “교사 정치참여 보장법 빠르게 추진”

더불어민주당 정청래 대표가 29일 한국노동조합총연맹(한국노총)과 첫 고위급정책협의회에서 “교사들의 정치 참여를 보장하는 법을 빠르게 추진하도록 노력하겠다”고 밝혔다.
정 대표는 이날 오전 서울 여의도 한국노총 대회의실에서 열린 1차 고위급정책협의회에서 “(교사들이) 페이스북에 ‘좋아요’도 못 누르는 현실, 후원금을 내면 범법자가 되는 현실은 너무 낙후됐고 후진적이다”라며 “교사들의 정치 주권이 보장될 수 있는 법을 가장 빠른 시간 안에 처리될 수 있도록 당력을 모아 추진하겠다”고 말했다.
일부 교사들은 이날 회의에 앞서 한국노총 건물 앞에서 정치 참여 보장을 요구하는 시위를 열었다. 정 대표는 시위 교사들과 일일이 악수를 한 후 “외침을 결코 외면하지 않겠다”고 강조했다. 현행법은 공무원 신분인 교원의 정치 참여를 금지하고 있는데 교사 출신인 민주당 백승아 의원은 교원에게 정당 가입 및 정치 활동 허용 규정을 마련하고, 공직선거 출마 시 교원 휴직 등의 절차를 보장한다는 내용을 발의했다.
하지만 일각에선 교사들이 민주당, 국민의힘 등 특정 정당의 당원으로 활동하면서 아이들에게 자신의 정치적 성향을 반영한 수업을 할 수 있다는 우려가 있는 만큼 향후 입법 과정에서 적지 않은 논란이 불거질 전망이다.
