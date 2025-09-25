동아일보

李대통령 “새끼호랑이 AI, 맹수될지 케데헌 ‘더피’될지 몰라”[청계천 옆 사진관]

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 25일 21시 07분

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 안전보장이사회 의장 자격으로 공개 토의를 주재하고 있다. 뉴욕=송은석 기자 silverstone@donga.com
이재명 대통령이 한국 대통령 최초로 유엔 안전보장이사회(안보리) 의장석에서 공개토의를 주재했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 안전보장이사회 공개 토의에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴욕=송은석 기자 silverstone@donga.com
24일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 안보리 공개토의에서 이 대통령은 개회를 선언하고 의제 ‘인공지능(AI)과 국제 평화·안보’를 채택했다. 이번 회의에는 안보리 이사국 15개국을 비롯해 약 80개국이 참석했다.

회색 정장에 태극기 배지를 단 이 대통령은 의사봉을 두드리며 회의를 시작했다. 각국 정상들은 “회의를 주재해줘 감사하다”라는 인사를 전한 뒤 발언을 이어갔다.

이 대통령은 제프리 힌튼 교수가 AI를 ‘새끼 호랑이’에 비유한 발언을 인용하며 “AI는 우리를 잡아먹는 맹수가 될 수도 있고, ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장하는 사랑스러운 캐릭터 ‘더피’가 될 수도 있다”라고 말했다. 이어 “각국 정부와 학계, 산업계, 시민사회가 머리를 맞대야 인간 중심의 포용적 AI를 만들 수 있다”라며 “특히 안보리의 역할이 막중하다”라고 강조했다.

또한 “대한민국은 글로벌 책임 강국으로서 AI가 인류의 지속 가능한 미래를 만드는 도구가 되도록 국제사회와 협력을 주도하겠다”라고 밝혔다. 이 대통령은 소말리아, 슬로베니아, 그리스, 영국 등 각국 정상들의 발언 순서를 직접 소개하며 토의를 이끌었다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔 대한민국대표부에서 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 정상회담 전 악수하고 있다. 뉴욕=송은석 기자 silverstone@donga.com
앞서 양자 회담에서 이 대통령은 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 문화·방산 협력을 논의했다. 멜로니 총리는 “9살 딸이 K팝과 한국 전통 의상을 좋아한다”라고 소개했고, 이 대통령은 “방한 시 특별한 한류 프로그램을 준비하겠다”라고 화답했다.

이재명 대통령과 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령이 24일(현지 시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 한-폴란드 정상회담을 하고 있다. 뉴욕=송은석 기자 silverstone@donga.com
폴란드의 안제이 두다 대통령은 “한국과 계약한 K2 전차가 약속대로 납품되고 있다”라고 말했으며, 이에 이 대통령은 “한국산 무기의 강점이 크다”라며 협력 확대를 제안했다.

이 대통령은 뉴욕증권거래소 방문과 투자 유치 행사를 끝으로 3박 5일간의 일정을 마무리한 뒤 귀국길에 오를 예정이다.
송은석 기자 silverstone@donga.com
