李 “청년세대는 피해계층, 채용확대 지원책 고민”

2030 만나 “기성세대가 잘못”
대통령실 “100대기업도 채용 확대를
규모 늘린 기업엔 감사 서한 보낼 것”
이재명 대통령은 19일 “청년세대 전체가 일종의 피해 계층”이라며 “이렇게 된 데는 기성세대의 잘못이 크다”라고 밝혔다. 또 청년 세대 젠더 갈등을 언급하며 “여자가 여자를 미워하는 건 그럴 수 있다고 이해하는데, 괜히 여자가 남자를 미워하면 안 되지 않나. 참으로 안타까운 일이 벌어지는 것”이라고 말했다. 이 대통령은 이날 100대 기업을 향해 청년 채용 확대를 공식 요청하면서 정부 차원에서 세제 혜택 등 지원책을 고민하겠다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 서울 마포구 구름아래소극장에서 열린 ‘2030 청년 소통·공감 토크콘서트’에서 “저도 (청년 시절과 관련해) ‘정말 힘들게 살았구나’ 얘기를 듣지만 요즘 청년들과 제 청년 시절을 비교하면 명백하게 지금이 훨씬 더 어렵다”며 이같이 말했다. 이어 “(기성세대가) 이런 점을 예측하고 충분히 필요 대책을 만들었어야 했다”며 “제가 제일 책임이 크다”고 했다.
이 대통령은 이날 채용 기회를 늘려 달라는 참석자들의 요청에 “크게 바람직하지 않지만 제가 대기업 회장님들한테 읍소해서 청년을 더 뽑아 달라고 했고 다행히 좀 들어 주고 있다”며 “하반기에 몇만 명 신규로 청년을 신입으로 뽑을 것 같은데, 이게 매년 확대돼서 갈 것인지는 아마 쉽지 않을 수 있다”고 했다. 그러면서 “청년 고용이 지속되려면 기업의 손실이 없어야 한다”며 “세제 혜택, 교육 훈련, 경제적 혜택을 줘서 손해가 안 나게 하는 시스템이 필요하다”고 했다.
이 대통령은 “(노동조합 이슈 등으로) 고용의 유연성이 확보가 안 되니 필요할 때 내보내고, 다른 사람을 뽑거나 전환하기는 쉽지 않다”고 지적했다. 이어 “구조적으로 정규직 채용을 회피하는 문화인데, 훈련된 사람을 뽑는 게 반드시 기업한테 유리한 게 아니라 사실 불리하다”며 “(경력직은) 소속감이 없다 보니, 생산성이 올라가지 않는다”고 했다.
강훈식 대통령비서실장은 이날 브리핑을 통해 대통령실에 본인이 단장을 맡는 청년미래자문단을 설치한다고 발표했다. 강 비서실장은 삼성, SK, 현대차, 한화, LG, 포스코, 롯데, HD현대 등 8개 기업이 올해 총 2만4000명의 청년 채용에 나서는 점을 거론하면서 “30대 기업, 100대 기업까지 청년 채용을 확대해 줄 것을 간곡히 부탁한다”고 했다. 그러면서 “이 대통령은 당초 계획보다 청년 채용 규모를 늘려준 기업에 대한 감사 서한을 전달할 예정”이라고 밝혔다.
한편 이 대통령은 청년 세대의 젠더 갈등에 대해선 “작은 기회의 구멍을 통과하기 위해 잔인하게 경쟁하다 보니 남녀가 편을 지어 다투는 일이 벌어진 것”이라며 “가장 가까워야 할 청년세대들끼리, 특히 남녀가 편을 지어 다투는 상황”이라고 말했다.
국민의힘 장동혁 대표는 소셜미디어에 이 대통령이 “여자가 여자를 미워하는 건 그럴 수 있다고 이해하는데”라고 말한 데 대해 ‘여적여(여자의 적은 여자)’라는 표현이라며 “청년들이 원한 것은 성차별적 농담이 아니라 공정한 기회와 정책적 대안”이라고 비판했다.
