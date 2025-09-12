“단정 일러” vs “내정 징후 다분”…‘후계자 주애’ 갑론을박 지속

“김주애, 후계자 내정 단계…적절한 시점에 내부에도 공식화”
“김정은 신변 급변 대비해 ‘당 제1비서’ 신설한 것…조기 내정은 무리수”
김정은 북한 노동당 총비서의 딸 주애가 공개 활동에 잇달아 동행하며 위상이 부각되는 가운데 주애의 후계 구도를 두고 ‘이미 내정 단계에 들어섰다’는 주장과 ‘단정하기는 이르다’는 신중론이 맞서고 있다.
경남대 극동문제연구소는 12일 ‘김주애가 김정은의 후계자로 내정되었다고 보아야 하는 이유 : 남한 중심적 편견·호칭의 정치학·내정의 징후’(정성장)와 ‘김주애 소고 : 후계자 단정은 너무 이르다’(곽길섭)는 제목의 두 가지 보고서를 나란히 발간했다.
“김주애, 후계자 내정 단계…적절한 시점에 공식화할 것”
정성장 세종연구소 부소장은 “북한의 권력 승계는 내정과 후계수업 → 대내적 공식화 → 대외적 공식화”라는 세 단계를 거쳐 완성된다“라며 ”김주애는 현재 ‘내정 단계’에 있고, 적절한 시점에 ‘대내적 공식화’ 단계로 넘어갈 것“으로 전망했다.
정 부소장은 노동당 기관지 노동신문이 주애를 ‘사랑하는 자제분’에서 ‘존귀하신 자제분’으로 격상해 언급했다는 점에 주목하면서 ”‘존귀하신’이라는 수식어는 그동안 김일성, 그의 부인 김정숙, 김정일, 김정은에게만 사용되어 온 매우 특별한 표현“이라고 강조했다.
노동신문이 2022년 당시 만 9세인 주애에게 이런 표현을 사용했다는 것은 주애를 미래의 후계자로 내세우고자 하는 김 총비서의 강력한 의지와 열망이 투영됐다는 분석이다.
특히 정 부소장은 ‘남한 중심적 사고’ 때문에 여러 전문가들이 북한의 후계 문제에 있어 오판을 이어오고 있다고 지적했다.
그는 ”북한이 후계 문제에 대해 매우 장기적으로 접근하고 있다는 점과 북한 체제의 군주제적 성격을 잘 이해하지 못해 국내 전문가들은 오판을 반복해 왔다“며 ”다수의 전문가는 남존여비 사상이 강한 북한에서 여성이 최고지도자가 될 수 없을 것이라고 주장하지만, 군주제 국가에서 왕에게 아들이 없으면 딸이 권력을 승계하는 것은 자연스러운 현상“이라고 전했다.
국가정보원도 전날 국회 정보위원회 비공개회의에서 주애가 후계자로 입지를 다지고 있다며 ‘주애 후계설’에 힘을 실었다. 국정원은 ”북한이 김정은 총비서의 딸 주애에게 해외 경험(중국 전승절 행사 동행)을 쌓도록 하면서 유력 후계자로서의 입지를 다진 측면이 있다“며 ”주애를 후계자로 인식하고 서사를 완성해 가는 과정에 방중을 함께한 것으로 보고 있다“라고 언급했다.
”김정은 신변 급변 대비해 ‘당 제1비서’ 신설…조기 내정은 무리수“
반면 곽길섭 경남대 극동문제연구소 초빙연구위원은 김 총비서의 나이, 당 제1비서 직제, 북한의 남존여비 사상 등 10개 근거를 제시하며 ‘주애 후계설’을 부정했다.
곽 연구위원은 ”주애의 공개 활동, 호칭, 예우는 북한의 선전 당국이 마음만 먹으면 언제든 연출이 가능하다“며 ”김정은의 나이(1984년생)도 벌써 후계자를 선정하기에 아직 젊다“라고 지적했다.
그러면서 ”김정은은 신변 관련 급변 상황에 대처하기 위해 2021년 1월 8차 당 대회 규약 개정을 통해 ‘당 제1비서’(당 총비서의 대리인) 직제를 신설해 두었다“며 ”따라서 불필요한 억측과 권력 누수가 일어날 수밖에 없는 후계자 지명, 그것도 10대 초반의 어린 딸을 조기 내정하는 무리수를 둘 이유가 없다“라고 설명했다.
또 곽 연구위원은 ”주애는 너무 어리고, 이름 석 자도 공식 확인되지 않았으며, 직책이나 고유의 상징어도 없다“며 ”북한은 남존여비 사상이 아직도 횡행하고, 김주애로 승계됐을 경우 5대 세습 때는 차기 지도자가 주애 남편의 성(姓)으로 바뀌기 때문에 ‘대를 이은 백두혈통 승계’ 원칙을 위반하게 된다“라고도 짚었다.
이 밖에도 △주애가 각종 행사에는 동행하지만 신문과 방송 등 보도에서는 매번 언급되지 않은 점 △방중 당시 공식 행사에 나타나지 않았던 점 △만 9살부터 시작된 행사 참석이 후계자 수업의 본질에 가깝다고 보기 어렵다는 점 등을 근거로 들었다.
댓글 0