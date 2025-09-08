“여기가 어디라고” 국회 찾은 독립기념관장에 與의원 고성

김형석 독립기념관장이 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 마친 후 퇴진을 요구하는 시민단체 회원들의 항의 속 차량에 탑승해 가쁜 숨을 몰아쉬고 있다. 2025.9.8/뉴스1

김 관장은 기자회견을 마치고 국회를 빠져나가는 과정에서 사람과 엉키며 현장은 아수라장이 됐다. 민주당 이재관 의원 등은 “(기자회견을 주선한) 의원이 기자회견 현장에 있어야 한다”며 기자회견 경위 등을 비판했다. 이 의원은 페이스북에 올린 글에서 “김 관장이 후안무치하게 국회 소통관을 찾아 내뱉은 것은 국민들에 대한 사과가 아닌 본인 행태들에 대한 변명뿐”이라며 “김 관장은 더 이상 독립기념관장으로서의 자격이 없다. 지금 즉시 사퇴하시라”고 했다.