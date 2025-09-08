동아일보

“여기가 어디라고” 국회 찾은 독립기념관장에 與의원 고성

  • 입력 2025년 9월 8일 14시 46분

김형석 독립기념관장이 8일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 민주당 의원들의 항의를 받으며 ‘독립기념관 바로 세우기’ 기자회견을 위해 이동하고 있다. 2025.09.08. 뉴시스
김형석 독립기념관장이 8일 국회 기자회견을 열면서 더불어민주당 의원들과 시민단체의 항의를 받았다. 그간 김 관장은 광복절 기념사 등의 논란이 제기돼 민주당, 시민단체로부터 사퇴 요구를 받아왔다. 김 관장이 기자회견을 마친 뒤 빠져나가지 못하고 민주당 의원 등과 대치하는 소동도 벌어졌다.

김 관장은 이날 오전 기자회견을 위해 서울 여의도 국회를 찾았다. 김 관장은 소통관으로 향하는 과정에서 민주당 의원 등의 항의를 받았다. 민주당 서영교 의원은 엘리베이터 앞에서 김 관장을 향해 “여기가 어디라고 오시는 것이냐”, “무슨 기자회견을 하느냐”, “독립기념관장 사퇴하라”고 외쳤다. 김 관장은 지난달 15일 광복절 80주년 경축식 기념사에서 “(광복은) 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라는 취지로 언급해 민주당의 사퇴 요구를 받아왔다.

김 관장은 기자회견에서 “제 부덕의 소치와 광복절 기념사 내용으로 인한 일들로 국민 여러분께 심려 끼쳐 드린 점에 대해 진심으로 유감의 뜻을 전한다”고 말했다. 다만 김 관장은 “언론이 문제를 제기한 내용은 ‘세계사의 눈으로 보면 광복은 연합국의 승리로 된 것’이라는 부분인데, 이 구절은 광복을 바라보는 상반된 입장을 설명한 것”이라며 “이런 관점은 항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다는 민족사적 시각과 다른 것이라고 지적한 후에 3·1운동과 임시정부의 투쟁을 구체적으로 소개했는데, 이 같은 내용은 빼버린 채 연합국의 승리로 광복이 되었다는 인용 부분만 발췌해 보도한 것”이라고 주장했다.

김형석 독립기념관장이 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 마친 후 퇴진을 요구하는 시민단체 회원들의 항의에 막혀 있다. 2025.9.8/뉴스1
민주당 이재관 의원 페이스북 갈무리
김형석 독립기념관장이 8일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 민주당 의원들의 항의를 받으며 ‘독립기념관 바로 세우기’ 기자회견을 위해 이동하고 있다. 2025.09.08. 뉴시스
김형석 독립기념관장이 8일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 ‘독립기념관 바로 세우기’ 기자회견을 위해 이동하던 중 민주당 의원들의 항의를 받고 있다. 2025.09.08. 뉴시스
김형석 독립기념관장이 8일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 ‘독립기념관 바로 세우기’ 기자회견을 위해 이동하던 중 민주당 의원들의 항의를 받자 엘리베이터에 탑승해 있다. 2025.09.08. 뉴시스
김형석 독립기념관장이 8일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 ‘독립기념관 바로 세우기’ 기자회견을 마친 후 시민단체 회원들의 항의를 받으며 차량으로 이동하고 있다. 2025.09.08. 뉴시스
김형석 독립기념관장이 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 마친 후 퇴진을 요구하는 시민단체 회원들의 항의 속 차량에 탑승해 가쁜 숨을 몰아쉬고 있다. 2025.9.8/뉴스1
김 관장은 기자회견을 마치고 국회를 빠져나가는 과정에서 사람과 엉키며 현장은 아수라장이 됐다. 민주당 이재관 의원 등은 “(기자회견을 주선한) 의원이 기자회견 현장에 있어야 한다”며 기자회견 경위 등을 비판했다. 이 의원은 페이스북에 올린 글에서 “김 관장이 후안무치하게 국회 소통관을 찾아 내뱉은 것은 국민들에 대한 사과가 아닌 본인 행태들에 대한 변명뿐”이라며 “김 관장은 더 이상 독립기념관장으로서의 자격이 없다. 지금 즉시 사퇴하시라”고 했다.

