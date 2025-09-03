김정은 차량 번호판 ‘7·271953’…‘북한판 전승절’ 의미 담아

김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 80주년 열병식에 참석하기 위해 베이징을 방문한 가운데, 그의 전용 차량 ‘번호판’이 미국을 향한 메시지라는 해석이 제기됐다.
김 위원장은 평양에서 출발한 전용 열차로 2일 오후 4시경(현지 시간) 베이징역에 도착했다. 해당 열차에는 김 위원장의 전용 차량인 벤츠 마이바흐를 운송하는 칸도 따로 마련돼 있는 것으로 알려졌다.
김 위원장은 베이징에 도착한 지 10여 분 뒤 전용차를 타고 북한대사관으로 향했다. 외신 등에 포착된 이 차량의 번호판에는 ‘7·271953’라는 숫자가 적힌 모습이다.
이 숫자는 정전협정 체결일인 1953년 7월 27일을 의미한다는 해석이 나온다. 북한은 이날을 미국을 상대로 한 전쟁에서 승리했다는 의미로 ‘조국해방전쟁 승리 기념일’로 부른다. 미국의 압박에 굴복하지 않겠다는 김 위원장의 의지를 반영한 번호판이라는 분석이 나온다.
지난해 평양을 방문한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 김 위원장에게 선물한 러시아제 리무진 아우르스의 번호판에도 같은 숫자가 새겨져 있다.
미국의 북한 전문 매체 NK뉴스는 북한 고위 관리들의 차량 번호판 숫자가 보통 727로 시작하는 데 대해 한국전쟁에서의 미국에 대한 승리를 축하는 의미라고 해석했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
