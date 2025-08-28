李, 귀국하자마자 “국힘 장동혁 대표와 회동 즉시 추진하라”

동아일보

李, 귀국하자마자 "국힘 장동혁 대표와 회동 즉시 추진하라"

  입력 2025년 8월 28일 10시 59분

‘3박 6일’ 일본·미국 순방 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 28일 새벽 경기 성남시 서울공항을 통해 귀국해 우상호 대통령실 정무수석과 인사하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
해외 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 국민의힘 장동혁 신임 대표와의 회동을 즉시 추진하라고 지시했다.

28일 대통령실 강유정 대변인은 언론 공지를 통해 “이 대통령은 오늘 서울에 도착한 후 바로 우상호 정무수석에게 장 대표와의 회동을 즉시 추진하라고 지시한 바 있다”고 밝혔다.

이 대통령은 24일 한일 정상회담을 마치고 미국 워싱턴으로 향하는 기내 간담회에서도 “공식적인 야당의 대표가 법적 절차를 거쳐 선출되면 당연히 대화해야 한다”며 협치 의지를 강조한 바 있다.

당시 이 대통령은 “저는 여당의 도움을 받아 여당의 입장을 갖고 대선에서 이겼지만, 당선돼 국정을 맡는 순간부터 여당이 아닌 국민을 대표해야 한다”며 “물론 여당과 조금 더 가깝긴 하지만 야당을 배제해서는 안 되는 게 당연하다”고 말했다.

이어 귀국하자마자 우 수석에게 다시금 빠른 회동 추진을 지시한 것이다.

국민의힘 장동혁 신임 대표(오른쪽에서 두 번째)가 27일 오후 서울 여의도 국회에서 우상호 대통령정무수석비서관(왼쪽에서 두 번째)으로부터 이재명 대통령의 축하난을 전달받고 있다. 장 대표는 “정무수석께서 난(蘭)을 들고 오는 와중에도 오늘 본회의장에선 국민의힘 추천 몫 인권위원 선출안이 부결되는 난(亂)이 일어났다”고 말했다. 이훈구 기자 ufo@donga.com
우상호 대통령비서실 정무수석은 전날 장 대표를 예방하며 “대통령께서 초대의 말씀을 전하라고 하셨다”고 밝혔다. 그러면서 “대통령은 야당과의 대화를 매우 중시하고, 같이 협력할 건 협력하신다는 생각”이라며 “언제든 말씀을 주시면 경청하고, 대통령께 잘 전달해 국정에 반영할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

우 수석으로부터 대통령의 축하 난을 받은 장 대표는 “오늘 본회의장에선 국민의힘 추천 몫 인권위원 선출안이 부결되는 난(亂)이 일어났다”며 “단순한 만남은 큰 의미가 없는 것 아니냐”고 답했다고 최은석 국민의힘 수석대변인은 전했다.

한편 강 대변인은 일부 언론에서 ‘영수회담’이란 표현을 쓴 데 대해 “‘영수회담’은 과거 권위적인 정치문화에서 쓰던 용어”라며 “지금은 ‘대통령과 (여야)지도부 회동’이라는 표현을 쓴다”고 알렸다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
