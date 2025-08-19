‘李대통령 측근’ 김용, 보석으로 3번째 풀려나

대법 인용…1·2심서 보석됐지만 징역 5년 선고에 법정구속
대법원이 이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장의 보석 청구를 받아들였다.
대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 19일 정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 기소된 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했다.
김 전 부원장은 이 대통령이 민주당 대선 예비경선에 참여한 2021년 4~8월 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정민용 변호사 등과 공모해 남욱 변호사로부터 불법 선거자금을 8억 4700만 원을 수수한 혐의로 2022년 11월 구속기소 됐다.
2013년 2월~2014년 4월 성남시의회 도시건설위원회 상임위원이던 시절 대장동 사업 편의 제공 대가로 유 전 본부장으로부터 4차례에 걸쳐 1억 9000만 원의 뇌물을 받은 혐의도 있다.
1·2심 재판부는 불법 선거자금 중 6억 원을 김 전 부원장이 받았다고 봤다. 뇌물 액수에 대해서는 7000만 원을 인정하며 1억 원은 대가성이 없었고, 나머지 금액은 유 전 본부장의 진술 신빙성이 부족하다고 보고, 판단 대상에서 제외했다.
앞서 김 전 부원장은 2023년 3월 1심과 지난해 2월 2심에 이어 지난 4월 세 번째로 대법원에 보석을 청구했다. 1·2심은 두 차례 모두 보석을 인용했으나 이후 징역 5년을 선고하며 보석을 취소하고 법정 구속했다.
김 전 부원장의 보석 인용에 대해 더불어민주당 정치검찰 조작기소대응특별위원회는 “늦었지만 사필귀정”이라며 “매우 상식적인 결정을 내린 재판부의 판단을 환영한다”는 내용의 입장문을 냈다.
위원회는 “하지만 이 당연한 결정이 이렇게까지 늦어진 것은 유감스럽다. 오랜 기간 구금 상태에서 재판을 받아야 했던 김용 전 부원장에게 심심한 위로의 뜻을 전한다”며 “이제 모든 것이 하나씩 제자리를 찾아갈 것”이라고 강조했다.
그러면서 “우리 특위는 정치검찰의 억지 수사와 조작 기소로 억울하게 구금되고 재판을 받아야 했던 우리 동지들의 결백함을 끝까지 증명해내겠다”고 덧붙였다.
더불어민주당 전현희 최고위원도 자신의 페이스북을 통해 “대법원의 김용 부원장 보석 인용을 환영한다. 늦었지만 이제라도 석방이 되어 다행”이라며 “김용 부원장은 정치검찰의 ‘이재명 죽이기’ 정치공작의 1호 희생양이었다”고 주장했다.
전 최고위원은 “구글 타임라인 등 무죄를 입증할 과학적 증거도 충분한 만큼, 김용 부원장의 억울함을 풀어줘야 한다”며 “대법원은 채증법칙 위반 파기환송 판결로 이 땅에 사법 정의가 살아있음을 보여주길 기대한다”고 촉구했다.
이런 구독물도 추천합니다!
-
-
A Farm Show-창농·귀농 고향사랑 박람회
-
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0