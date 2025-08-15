안철수, 李 광복절 경축식 중 ‘조국-윤미향 사면 반대’ 플래카드 항의 [청계천 옆 사진관]

안철수 국민의힘 당 대표 후보가 광복 80주년인 15일, 광복절 경축식 현장에서 이재명 대통령을 향해 ‘조국·윤미향 사면 반대’라는 문구의 플래카드를 들고 침묵 시위를 벌였다.
안 후보는 이날 오전 서울 광화문 세종문화회관에서 열린 ‘제80주년 광복절 경축식’에서 이 대통령이 경축사를 낭독하는 동안 줄곧 검은색 플래카드를 들고 무언의 항의를 이어갔다. 의전 측이 다가와 자제를 요청했지만 물리력은 행사하지 않았다. 안 후보는 경축사가 끝날 때 까지 항의 시위를 이어갔다. 이 대통령은 특별한 반응을 보이지 않은 채 연설을 마치고 행사장을 떠났다.
앞서 이 대통령은 지난 11일 광복절 특별사면 대상으로 자녀 입시 비리 등 혐의로 징역 2년이 확정된 조국 전 조국혁신당 대표와 공범으로 유죄를 선고받은 부인 정경심 전 동양대 교수, 일본군 위안부 피해자 지원금 횡령 혐의로 형이 확정된 윤미향 전 더불어민주당 의원 등을 포함했다.
이에 안 후보는 페이스북을 통해 “이재명씨, 당신은 대한민국 대통령 자격이 없다”며 “죄를 지어도 권력을 얻으면 그 죄가 없어진다는 것을 보여주는 것이냐”고 비판했다. 그는 또 “당신은 친명 개딸들이 대한민국에 심어놓은 밀정이자 매국노 대통령”이라고 직격했고, “내 편 죄는 면해주고 야당은 내란 정당으로 몰아 말살시키는 것이 정치복원이냐”라고 꼬집었다.
