‘전한길 징계’ 미적대는 국힘…윤리위 열고도 결론 못내

  • 입력 2025년 8월 11일 14시 28분

‘배신자 선동’ 관련 14일 소명 듣기로
“그날 징계 결정? 100% 장담은 못해”
조속 정리 못해 전당대회 흥행 적신호

전 한국사 강사 전한길 씨가 국민의힘 전당대회가 열리는 대구 엑스코 기자석에 앉아 실시간 유튜브 스트리밍을 진행하는 모습 (유튜브 ‘전한길뉴스’ 갈무리)
국민의힘 중앙윤리위원회가 8일 대구·경북 합동연설회에서 찬탄(탄핵 찬성)파 후보들을 겨냥해 ‘배신자’ 등을 연호한 전 한국사 강사 전한길 씨에 대해 징계 절차를 밟기로 했다. 당초 8일 징계 결과까지 나올 수 있다는 관측이 제기됐지만 당 윤리위는 전 씨의 소명을 들은 후 징계 여부와 수위를 결정하기로 했다. 당내에선 지도부와 윤리위가 전 씨 문제를 조기에 정리하지 못하면서 전당대회 흥행에 적신호가 켜졌다는 지적이 나왔다.

국민의힘 여상원 중앙윤리위원장은 11일 서울 여의도 당사에서 기자들과 만나 “예상과 달리 결과를 낼 수 없는 사정이 있다”며 “저희로서는 징계 개시 결정을 해야 하고 그 다음에는 피징계요구자인 전 씨에게 징계 개시 사실을 알리고 소명하라는 통지를 서면으로 보내게 돼 있다”고 밝혔다. 앞서 윤리위는 당 지도부가 전 씨에 대한 징계를 요청함에 따라 이날 오전 10시 30분부터 전 씨의 징계에 대한 회의를 개최했다.

여 위원장은 “오늘 한 것은 징계개시 결정으로 징계 개시 결정을 윤리위원 의결로 했다”며 “외부적으로 나타나고 언론에 보도된, 당무감사실에서 조사한 내용이 맞다면 전 씨의 사안이 징계를 개시할 만한 사유가 되기 때문에 만장일치로 징계 개시를 결정했다”고 설명했다.

윤리위가 이날 전 씨에게 소명 통지를 보냄에 따라 윤리위는 14일 오전에 다시 개최될 예정이다. 여 위원장은 “그날 전 씨가 출석한다면 소명을 듣고, 안 하면 지금까지 나온 자료로 징계할지 말지 그리고 징계 한다면 수위를 어떻게 할지 그날 결정하게 될 것”이라고 설명했다. 징계 수위는 제명부터 탈당 권유, 당원권 정지, 경고, 중의 등이 있다.

다만 여 위원장은 “14일에 징계 결과가 나온다고 100% 장담할 수는 없다. 그러나 지금까지 토론 결과와 자료를 봐서 그날 징계 수위가 나오지 않을까 싶다”고 덧붙였다. 여 위원장은 전 씨의 행위에 대해서는 “전 씨가 이번에 한 행동은 민주적 절차를 무시한 행동으로 지금까지는 언론을 통해 보고 받았다. 위원장이 아니라 위원으로서 개인적인 의견이지만 (징계 수위가) 그렇게 가볍지만은 않지 않겠느냐”고 말했다.

한편 전 씨는 8일 대구·경북 합동연설회에서 찬탄 진영 후보 연설 도중 당원들이 “배신자” 구호를 외치도록 선동했고, 이후 장내 분위기가 격화하면서 당원들이 서로를 향해 고성과 욕설을 내뱉는 소동이 빚어진 바 있다. 전 씨는 12일 부산에서 열리는 국민의힘 부산·울산·경남 합동연설회에도 참석하겠다는 방침이다. 전 씨는 11일 열린 ‘자유우파 유튜브 연합 토론회’에서 ‘부산에도 오실 것이냐’는 질문에 “네”라고 답했다.

이채완 기자 chaewani@donga.com
