‘전한길 징계’ 미적대는 국힘…윤리위 열고도 결론 못내

‘배신자 선동’ 관련 14일 소명 듣기로
“그날 징계 결정? 100% 장담은 못해”
조속 정리 못해 전당대회 흥행 적신호
국민의힘 중앙윤리위원회가 8일 대구·경북 합동연설회에서 찬탄(탄핵 찬성)파 후보들을 겨냥해 ‘배신자’ 등을 연호한 전 한국사 강사 전한길 씨에 대해 징계 절차를 밟기로 했다. 당초 8일 징계 결과까지 나올 수 있다는 관측이 제기됐지만 당 윤리위는 전 씨의 소명을 들은 후 징계 여부와 수위를 결정하기로 했다. 당내에선 지도부와 윤리위가 전 씨 문제를 조기에 정리하지 못하면서 전당대회 흥행에 적신호가 켜졌다는 지적이 나왔다.
국민의힘 여상원 중앙윤리위원장은 11일 서울 여의도 당사에서 기자들과 만나 “예상과 달리 결과를 낼 수 없는 사정이 있다”며 “저희로서는 징계 개시 결정을 해야 하고 그 다음에는 피징계요구자인 전 씨에게 징계 개시 사실을 알리고 소명하라는 통지를 서면으로 보내게 돼 있다”고 밝혔다. 앞서 윤리위는 당 지도부가 전 씨에 대한 징계를 요청함에 따라 이날 오전 10시 30분부터 전 씨의 징계에 대한 회의를 개최했다.
여 위원장은 “오늘 한 것은 징계개시 결정으로 징계 개시 결정을 윤리위원 의결로 했다”며 “외부적으로 나타나고 언론에 보도된, 당무감사실에서 조사한 내용이 맞다면 전 씨의 사안이 징계를 개시할 만한 사유가 되기 때문에 만장일치로 징계 개시를 결정했다”고 설명했다.
윤리위가 이날 전 씨에게 소명 통지를 보냄에 따라 윤리위는 14일 오전에 다시 개최될 예정이다. 여 위원장은 “그날 전 씨가 출석한다면 소명을 듣고, 안 하면 지금까지 나온 자료로 징계할지 말지 그리고 징계 한다면 수위를 어떻게 할지 그날 결정하게 될 것”이라고 설명했다. 징계 수위는 제명부터 탈당 권유, 당원권 정지, 경고, 중의 등이 있다.
다만 여 위원장은 “14일에 징계 결과가 나온다고 100% 장담할 수는 없다. 그러나 지금까지 토론 결과와 자료를 봐서 그날 징계 수위가 나오지 않을까 싶다”고 덧붙였다. 여 위원장은 전 씨의 행위에 대해서는 “전 씨가 이번에 한 행동은 민주적 절차를 무시한 행동으로 지금까지는 언론을 통해 보고 받았다. 위원장이 아니라 위원으로서 개인적인 의견이지만 (징계 수위가) 그렇게 가볍지만은 않지 않겠느냐”고 말했다.
한편 전 씨는 8일 대구·경북 합동연설회에서 찬탄 진영 후보 연설 도중 당원들이 “배신자” 구호를 외치도록 선동했고, 이후 장내 분위기가 격화하면서 당원들이 서로를 향해 고성과 욕설을 내뱉는 소동이 빚어진 바 있다. 전 씨는 12일 부산에서 열리는 국민의힘 부산·울산·경남 합동연설회에도 참석하겠다는 방침이다. 전 씨는 11일 열린 ‘자유우파 유튜브 연합 토론회’에서 ‘부산에도 오실 것이냐’는 질문에 “네”라고 답했다.
댓글 0