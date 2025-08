趙외교 “中, 주변국과 갈등…국제법 준수 촉구하겠다”

WP와 인터뷰서 영해 갈등 겨냥

“주한미군 감축 일어나지 않을 것”

크게보기 미국 방문을 마친 조현 외교부 장관이 지난 3일 오후 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국해 취재진의 질문에 답하고 있다. 2025.8.3/뉴스1 ⓒ News1

그는 3일(현지시간) 공개된 워싱턴포스트(WP)와의 인터뷰에서 주한미군 문제와 관련해 “미국과 논의 중이지만 주한미군에 대한 우려는 없다. 우리는 주한미군이 앞으로도 그대로 유지될 것이며, 그 역할도 오늘과 같이 유지될 것이라고 믿는다”며 이같이 말했다.이날 조 장관은 북한과 러시아의 군사 협력 등에 대한 우려를 밝히면서 중국에 대해 “주변국들과 갈등을 빚는 또 다른 문제가 있다”고 답했다. 그는 “우리는 중국이 남중국해와 황해(Yellow Sea)에서 어떤 행동을 해왔는지 지켜봤다”며 “경제적으로도 중국은 매우 빠르게 발전해 경쟁자가 됐다”고 설명했다.중국이 남중국해 대부분에 대해 영유권을 주장하며 주변국과 마찰을 일으키고 있으며, 한국 서해상에 구조물을 무단으로 설치해 갈등을 빚고 있는 점을 지적한 것으로 보인다.

그는 이어 “한국은 중국과 좋은 관계를 유지하면서도 ‘중국이 양자 관계에서 뿐만 아니라 역내 현안에서도 국제법을 준수하는 것을 보고 싶다(We want to maintain a good relationship, and [see] you abide by international law in not only bilateral, but in regional affairs)’는 메시지를 보내려고 한다”고 밝혔다.조 장관은 최근 타결된 미국과의 무역 합의 관련해서는 “우리는 (양국이) 윈윈(win-win)하는 제안을 구상해냈다”며 “(한국 입장에서) 무역흑자가 줄 수 있지만, 동시에 여러 제조업 분야에서 선두를 유지할 수 있다”고 설명했다.이어 “우리가 동북아시아에서 마주한 지정학적 도전들 때문에 그렇게 하는 게 우리뿐만 아니라 미국에도 매우 중요하다고 생각한다”고 밝혔다.그는 미국과의 무역 협상에서 양보할 수 없는 ‘레드라인’이 있었냐는 질문에는 “말하지 않겠다”며 “소시지를 만드는 과정을 모른 채 소시지를 즐기는 게 낫다”고 말했다.