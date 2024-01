北 “김정은 어제 잠수함발사순항미사일 지도…핵잠 건조 파악”

북한 노동당 기관지 노동신문은 29일 “김정은 총비서가 지난 28일 새로 개발된 잠수함발사전략순항미사일 ‘불화살-3-31형’ 시험발사를 지도했다“면서 ”순항미사일들은 7421초, 7445초간 동해상공에서 비행하여 섬목표를 명중타격했다“라고 밝혔다. 김 총비서는 이날 핵잠수함건조사업을 구체적으로 료해(파악)했다고 신문은 전했다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] rodongphoto@news1.kr