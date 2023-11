(페이스북 갈무리, ⓒ News1 DB)

조국 전 법무부 장관이 SNS에 이른바 ‘전청조 밈’을 인용해 신뢰, 공정, 상식 등을 언급했다가 뭇매를 맞고 글을 수정했다.2일 조 전 장관은 자신의 페이스북에 “I am 신뢰. I am 공정. I am 상식. I am 법치. I am 정의”라는 글을 올렸다.이는 남현희의 재혼 상대로 알려졌던 전청조씨가 사기행각을 벌이며 카카오톡 대화에서 썼던 “But your friend랑 같이 있으면 I am 신뢰에(예)요”란 대사를 차용한 것이다.딸 조민씨의 입시 비리를 공모한 혐의를 받고 있는 조 전 장관이 이 같은 글을 올리자 누리꾼들은 “양심이 없다”, “뻔뻔하다”, “자기도 전청조와 같은 사기꾼이란 말인가” 등의 비판을 쏟아냈다.여론이 악화하자 조 전 장관은 이를 의식한 듯 몇 시간 뒤 “누가 떠오르나요?”라는 문장 한 줄을 슬그머니 추가해, 앞서 적은 문장들이 꼭 자신을 가리키는 것은 아니라는 듯한 의미를 더했다.조 전 장관은 자녀 입시 비리와 감찰 무마 등의 혐의로 1심에서 징역 2년을 선고받고 현재 2심 재판을 받고 있다.(서울=뉴스1)