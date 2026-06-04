‘아톰’ 작가의 ‘조선인 차별 비판’ 만화 복간

‘우주소년 아톰’, ‘밀림의 왕자 레오’ 등의 작품으로 유명하고 ‘일본 만화의 아버지’란 평가도 받은 데즈카 오사무(手塚治虫·1928∼1989·사진)가 일본 내 조선인 차별을 비판한 단편 ‘긴 동굴(ながい窖〈あな〉)’이 56년 만에 복간됐다. 작가는 생전 일본의 군국주의를 비판하며 “일본인으로서 죄송하게 생각한다”고 밝히기도 했다. 이번 복간을 계기로 작가와 그의 작품 세계에 대한 재조명이 이뤄질 것으로 보인다.
2일 아사히신문은 1970년 잡지 ‘선데이 마이니치’를 통해 발표된 뒤 작가의 전집에 실리지 않아 희귀작으로 불렸던 ‘긴 동굴’이 호세이대 출판국을 통해 재출간됐다고 전했다. ‘긴 동굴’은 총 50쪽 분량으로 제2차 세계대전 당시 기후현의 ‘도가리야마(戸狩山)’ 방공호에서 혹독한 노동 착취와 멸시를 당했던 한반도 출신 남성을 주인공으로 삼고 있다. 주인공은 전후 일본 국적을 취득하고 출신을 숨긴 채 출세 가도를 달리지만 다시 일련의 사건을 통해 뿌리 깊은 민족 차별을 경험하게 된다.
‘긴 동굴’은 재일조선인 차별 문제를 다룬 작가의 유일한 작품으로 평가된다. 생전 데즈카는 일본의 군국주의와 민족 차별에 대해 비판적인 시각을 드러냈다. 그는 재일본조선인총연합회(조총련) 기관지인 ‘조선신보’의 일본어판인 ‘조선시보’ 1966년 4월 16일자에 ‘나는 널리 호소하고 싶다(私は広く呼びかけたい)’란 제목의 기고를 통해 재일조선인의 민족교육을 지키는 데 일본인이 관심을 가져야 한다고 주장했다. 그는 이 글에서 “조선인들이 좋아서 일본에 온 것이 아니다”면서 “일본 군국주의의 희생자가 되어 민족의 역사를 빼앗기고, 짓밟히고, 강제노동에 동원됐던 사람들”이라고 했다. 그러면서 “나는 일본인의 한 사람으로서 정말 부끄럽고 죄송하게 생각한다”고 덧붙였다.
이번 책은 호세이대 출판국이 처음 펴낸 만화책이기도 하다. 복간을 이끈 출판국의 아카바네 겐(赤羽健) 씨는 “2023년 영화, 문화 등에서 소수자에 대한 표현 방식을 조사하는 과정에서 이 작품을 처음 접하고 충격을 받았다”면서 “최근 외국인을 배척하는 풍조가 일본에서 확산되고 있는데 이 작품을 읽는다면 차별받는 쪽의 고통을 살펴볼 수 있지 않을까 싶었다”고 아사히에 밝혔다.
댓글 0