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전국 영어-수학 경시대회 시상식
동아일보
입력
2026-05-28 04:30
2026년 5월 28일 04시 30분
최예나 기자
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27일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 열린 제51회 전국 초중고 영어수학 학력경시대회 시상식에서 대상 수상자들과 최훈석 성균관대 부총장(뒷줄 가운데)이 기념 촬영을 하고 있다. 하늘교육 제공
성균관대와 동아일보가 후원한 제51회 전국 초중고 영어수학 학력경시대회 시상식이 27일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 열렸다. 개인부문 대상은 장현성(인천과학예술영재학교 3학년) 외 30명, 최우수학교상은 인천과학고 외 21개교가 받았다.
#전국 초중고
#영어수학 학력경시대회
#시상식
최예나 기자 yena@donga.com
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