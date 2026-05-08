[부고]최현석 코오롱모빌리티그룹 대표이사 부친상

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◇ 최기원(향년 86세)씨 별세. 최현석(코오롱모빌리티그룹 대표이사)씨 부친상=8일(금) 오전 6시 이대목동병원 장례식장 특1호실, 발인 10일(일) 오전 6시 30분, 장지 벽제 참회와 속죄의성당.

김민범 기자 mbkim@donga.com
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