동아일보

임실 ‘사선녀’ 수상자 본사 방문

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 31일 03시 00분

코멘트

글자크기 설정


제39회 사선녀 선발 전국대회 수상자들이 30일 서울 종로구 동아미디어센터를 찾아 기념 촬영을 하고 있다. 사선녀 선발대회는 전북 임실군 운주산의 신선과 선녀 전설을 기리기 위한 대회로 매년 임실 섬진강변 사선대에서 열린다.

#사선녀 선발대회#전국대회#임실군#기념 촬영
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
