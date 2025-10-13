KAIST팀, 석유 아닌 미생물서 페트병 원료 추출

KAIST 연구팀이 석유 정제를 통해서만 얻을 수 있던 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·파라자일렌(BTEX)을 바이오 원료에서 얻어내는 데 성공했다. 바이오 공정으로 석유 의존도를 낮추고 친환경 플라스틱 원료의 생산 가능성을 열었다는 평가를 받는다.
12일 KAIST에 따르면 이상엽 생명화학공학과 특훈교수 및 한순규 화학과 교수 공동 연구팀은 최근 미생물 발효 공정과 유기화학 반응을 결합해 포도당, 글리세롤과 같은 재생 가능한 바이오 원료에서 BTEX를 생산하는 공정을 개발했다. 미생물이 포도당과 글리세롤을 이용해 페놀, 벤질알코올 등 산소화된 중간 물질을 만들면 화학 반응으로 산소를 제거해 BTEX를 얻는 방식이다.
BTEX는 페트병, 스티로폼, 나일론 등 일상생활 곳곳에 쓰이는 제품의 핵심 원료로, 지금까지는 석유 정제를 통해서만 얻을 수 있었다. 이 때문에 환경적인 부담이 컸지만 복잡한 화학 구조 때문에 식물 기반의 BTEX는 생산하기 어려웠다.
하지만 KAIST 연구팀이 새로운 공정으로 난제를 해결한 것이다. 이번 연구 내용을 담은 논문은 미국국립과학원(NAS)이 발행하는 ‘미국국립과학원회보(PNAS)’에 2일 게재됐다. 이 교수는 “BTEX 수요는 세계적으로 계속 증가하고 있다”며 “이번 성과는 지속 가능한 원료 공급을 가능하게 하는 중요한 진전”이라고 말했다.
