이재용 장남, 美시민권 포기하고 해군장교로 입대

15일 학사사관후보생으로 입영
이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨(25)가 미국 시민권을 포기하고 해군 장교로 입대한다.
10일 재계와 삼성전자에 따르면 이 씨는 이달 15일 해군 학사사관후보생으로 입영한다. 이후 경남 창원 해군사관학교에서 11주간 제식, 전투기술, 기본소양 등 장교 교육 훈련을 받고 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정이다. 복무 기간은 교육 훈련 기간을 포함해 총 39개월이다. 이 씨의 보직과 복무 부대는 교육훈련 성적, 군 특기별 인력 수요 등을 감안해 임관 시 결정된다.
이 씨는 장교로 군 복무를 하기로 선택하면서 미국 국적을 포기하게 됐다. 2000년에 미국에서 태어나 한국과 미국의 복수 국적을 보유했던 이 씨는 일반 사병 근무 시 복수 국적을 유지할 수 있었지만, 장교로 입대하면서 한국 단일 국적을 갖게 됐다. 복수 국적자가 일반 사병이 아닌 장교로 복무하려면 외국 시민권을 포기해야 한다.
이 씨는 캐나다에서 고등학교를 졸업한 뒤 프랑스 파리 정치대학에 입학했다. 이후 미국 소재 대학에서 교환학생 제도 등을 활용해 학업을 이어온 것으로 알려졌다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0